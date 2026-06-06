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Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı

Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı
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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuştu. Geçmiş dönemde Hakan ile anlaştıklarını ifade eden Albayrak, "Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmıştık. Seçimi kazansak Galatasaray'a geliyordu. Hakan'ın Galatasaray'a gelmesini dört gözle bekliyorum. Galatasaray'ın ona ihtiyacı var'' dedi.

  • Abdurrahim Albayrak, Hakan Çalhanoğlu ile transfer için her konuda anlaştıklarını ve el sıkıştıklarını söyledi.
  • Albayrak, seçimi kazanmaları halinde Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a geleceğini belirtti.
  • Albayrak, Barış Alper Yılmaz'ın bitmez tükenmez enerjisi olduğunu ve annesinin onu Anzer balıyla beslediğini ifade etti.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile geçmişte yaşanan transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak, yıldız oyuncuyu sarı-kırmızılı renklere bağlamaya çok yaklaştıklarını ancak son anda başaramadıklarını itiraf etti.

''HER KONUDA ANLAŞMIŞTIK''

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray sevgisini her fırsatta dile getirdiğini hatırlatan Albayrak, "Hakan Çalhanoğlu çok iyi bir Galatasaraylıdır. Kendisiyle transferi için her konuda anlaşmaya varmıştık. Hatta o dönem babasıyla da bir araya gelmiş, el sıkışmıştık. Her şey olumlu ilerliyordu." dedi. 

''SEÇİMİ KAZANSAK G.SARAY'A GELİYORDU''

Transferin neden iptal olduğuna da açıklık getiren tecrübeli yönetici, "Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmıştık. Seçimi kazansak Galatasaray'a geliyordu. Hakan'ın Galatasaray'a gelmesini dört gözle bekliyorum. Galatasaray'ın ona ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. 

''BİTMEZ TÜKENMEZ ENERJİSİ VAR''

Barış Alper Yılmaz ile ilgili de yorum yapan Abdurrahim Albayrak, "Barış Alper Yılmaz tam bir Rizeli. Babası da bana gelir. Bitmez tükenmez bir enerjisi var. Geçenlerde aradım, 'Oğlum bu nedir ya? Rize'nin çayından mı?' dedim. 'Annem beni Anzer balıyla besliyordu' diyor.'' sözlerini sarf etti.

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