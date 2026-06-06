A Milli Takımımızın Venezuela maçı 11'i belli oldu
A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü, Miami'de Venezuela ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 01.00'DE
Florida'daki Inter Miami FC Stadı'nda oynanacak maç, 7 Haziran Pazar gecesi (Cumartesiyi pazara bağlayan gece) TSİ 01.00'de başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
Venezuela: Contreras, Arambu, Quintero, Makoun, Ferraresi, Herrera, Segovia, Casseres, Mendoza, Matinez, Ramirez.
Türkiye : Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Ozan, Eren, İsmail, Orkun, İrfan Can, Arda Güler, Barış Alper, Deniz Gül.