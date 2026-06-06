Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni Can Polat silahla vurulduğu sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı için büyük tepki çeken Dilan Polat'a mahkemeden kötü haber geldi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabını, aile değerlerine aykırılık ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla erişime engelleme kararı aldı.
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Engin Polat’ın kuzeni Can Polat’ın vurulduğu esnada sosyal medya hesabından canlı yayın açan, sürekli sosyal medyada paylaşım yapmasıyla son dönemde tepkilerin odağı haline gelen Dilan Polat’a mahkemeden kötü haber geldi.
6,3 MİLYON TAKİPÇİSİ BULUNAN HESABA ERİŞİM ENGELİ
Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Polat’ın 6,3 milyon takipçisi bulunan resmi Instagram hesabını erişime engelleme kararı aldı. Kapatma kararına gerekçe olarak, hesaptan yapılan paylaşımların aile değerlerine aykırı olması ve müstehcen yayınlara aracılık edilmesi gösterildi.
Kaynak: Haberler.com