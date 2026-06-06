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Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri kızdıracak cinsten

Dünya Kupası'nın en güçlü takımları açıklandı! Türkiye'nin sıralamadaki yeri kızdıracak cinsten
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımlar hazırlıklarına devam ediyor. Dünya Kupası öncesinde favoriler belirlenirken A Milli Takım'ın sıralamadaki yeri belli oldu.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken, turnuvanın en güçlü şampiyonluk adayları belirlendi. 

EN GÜÇLÜ TAKIMLAR AÇIKLANDI

Dünyaca ünlü spor yayın organı The Athletic, takımların güncel form durumlarını, teknik direktör hamlelerini, sakatlık raporlarını ve kadro dinamiklerini analiz ederek turnuva öncesindeki en kapsamlı "Güç Sıralaması" listesini yayınladı.

MUTLAK FAVORİ İSPANYA

Listenin zirvesinde, son dönemdeki çıkışıyla dikkat çeken ve turnuvanın en büyük şampiyonluk adayı olarak gösterilen Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya yer aldı. 

İspanya'yı sırasıyla şu ülkeler takip ediyor:

  • İspanya
  • Fransa
  • Arjantin
  • Brezilya
  • İngiltere
  • Almanya
  • Hollanda
  • Portekiz
  • Kolombiya
  • Hırvatistan

A MİLLİ TAKIM 24. SIRADA

Turnuvaya play-off aşamasını geçerek katılma hakkı kazanan A Milli Takımımız, güç sıralamasında 24. sırada yer aldı. Milli takımımız; Fildişi Sahili, İsviçre, ABD ve Japonya'nın gerisinde kaldı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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