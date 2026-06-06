Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Aydın'ın Söke ilçesinde pazar yerinde düzenlenen ve biri hamile kadın olmak üzere iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının firari şüphelisi Erkan Aslan, emniyet güçlerinin düzenlediği başarılı operasyonla Kuşadası'nda kıskıvrak yakalandı.

PAZAR YERİNDE DEHŞET

Tüm şehri sarsan kanlı olay, 30 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında Söke ilçesi Yeni Cami Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerinde park halinde bulunan bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda, aracı kullanan Ercan Zengin kurşunların hedefi olarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

HAMİLE EŞ DE KURTARILAMADI

Araçta bulunan ve saldırganın eşi olduğu öğrenilen 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan ise ağır yaralandı. İlk olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen hamile kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte hayata tutunamadı.

GİZLENDİĞİ ARAZİDE YAKALANDI

Çifte cinayetin ardından kayıplara karışan şüpheli Erkan Aslan’ı yakalamak için güvenlik birimleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yürütülen teknik ve saha çalışmaları neticesinde, zanlının Kuşadası'nda farklı noktalarda gizlendiği tespit edildi. Çemberi daraltan ekipler, çalışmalarını Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde yoğunlaştırdı. Yapılan takibin ardından firari şüpheli Erkan Aslan, Davutlar Mahallesi sınırlarındaki bir arazide düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ercan Zengin

SORGUSU SÜRÜYOR: ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Yakalama işleminin ardından emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin sorgulama süreci başladı. Aydın'ı yasa boğan çifte cinayet dosyasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Emniyetteki yasal prosedürleri ve işlemleri devam eden Erkan Aslan’ın, tamamlanan ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı