Keir Starmer: Rusya, En Erken 2030'da NATO'ya Saldırabilir

(ANKARA) - Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, NATO'ya yönelik Rus saldırısı tehdidi nedeniyle İngiltere'nin savunma yatırımlarını artırması gerektiğine dikkati çekerek, "İstihbarat değerlendirmemiz ve NATO'daki diğer ülkelerin değerlendirmeleri, Rusya'nın NATO'ya yönelik bir saldırısının 2030 gibi yakın bir tarihte gerçekleşebileceği yönündedir" dedi.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, bir savunma sanayi fabrikası ziyaretinde değerlendirmelerde bulundu. Starmer, Rusya'nın NATO'ya yönelik bir saldırı tehdidi nedeniyle savunmanın güçlendirilmesinin aciliyetini vurguladı. Starmer, "Bunun önemine dair bir hatırlatmaya ihtiyacınız varsa, istihbarat değerlendirmemiz ve NATO'daki diğer ülkelerin değerlendirmesi, Rusya'nın 2030 gibi erken bir tarihte NATO'ya bir saldırı düzenleyebileceği yönündedir" dedi.

Starmer, "Bu savunma yatırım planı gerçekten önemli olacak, ülkemizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz geleceğin yeteneklerine çok odaklanacak. Bu, sizin ve ülke genelindeki sizin gibi diğer insanlar için daha fazla iş anlamına gelecek, çünkü savunma harcamalarını artırdıkça, ki bunu zaten yaptık, önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan savunma yatırım planını uygularken, bununla birlikte bu ülkede iyi ücretli, nitelikli işlerin de olması gerçekten önemli" ifadelerini kullandı.

Savunma yatırım planı üzerinde Silahlı Kuvvetler ile bir süredir yakın iş birliği içinde çalıştıklarını söyleyen Starmer, "Çünkü bu etkileşime ihtiyacımız var. En çok hangi kabiliyetlere ihtiyaç duyuyorsunuz, hangi zaman diliminde ihtiyaç duyuyorsunuz? Savunma Bakanlığı ile ve aslında hükümet genelinde çalıştık; çünkü bu, hükümetlerarası bir önceliktir. Bu plan, yalnızca birkaç hafta sonra yapılacak olan NATO Zirvesi'nden önce yayımlanacak. Bu, dünyanın dört bir yanından ülkelerin bir araya geldiği çok önemli bir zirve" dedi.

Starmer, NATO'nun dünyanın şimdiye kadar gördüğü en etkili askeri ittifak olduğunu da vurguladı.

Kaynak: ANKA