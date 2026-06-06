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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Gönül Dağı" sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı

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Genç şarkıcı Pınar Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda Neşet Ertaş'ın ölümsüz eseri "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdi. İki ismin bir araya geldiği o samimi anlar sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Şarkıcı Pınar Süer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şarkı söylediği anlara ait renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

NEŞET ERTAŞ KLASİĞİ İLE CANLI PERFORMANS 

Paylaşılan videoda; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir odada koltukta oturduğu, Türk bayrağının yanında ayakta duran Süer’in ise usta sanatçı Neşet Ertaş’ın ölümsüz eseri "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdiği görülüyor. Süer'in canlı performansını dikkatle ve tebessümle dinleyen Erdoğan, türkünün bitiminde genç sanatçıya teşekkür etti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 

Genç şarkıcının "Gönül Dağı" performansını sergilediği bu samimi anlar, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek çok sayıda izlenme, beğeni ve yorum aldı.

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