Amerikalı ortakları da skandala kayıtsız kalmadı! Rahmi Koç'un ırkçı ve seksist şakasına tepkiler çığ gibi

ABD merkezli küresel ekonomi yayını Bloomberg, ağzı bozuk Rahmi Koç'un İzmir'deki ırkçı ve seksist skandalını manşetine taşıyarak dünyaya duyurdu. Bloomberg, Koç'un İzmir'de, Kürt kadınlarını ve ahlaki değerleri hedef alan rezil şakasının toplumsal infiale yol açtığını yazdı.

RAHMİ KOÇ'A DÜNYADAN DA TEPKİ YAĞIYOR

Rahmi Koç'un İzmir'de bir hastanenin açılışında anlattığı 'Kürt kadın' fıkrası, Bloomberg'in manşetinde de yer aldı. Rezil fıkrası sonrası tepkiler üzerine hakkında soruşturma açılan Koç dünya gündemine de düştü.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un dün İzmir'de anlattığı bir fıkra, toplumun her kesiminden büyük tepki aldı. İzmir'de hizmete giren bir hastanenin açılış programına katılan Rahmi Koç, törenin ardından hastanenin hasta odaları ve muayene bölümlerini gezdi.

KOÇ'TAN IRKÇI VE SEKSİST FIKRA

Ziyaret sırasında beraberindeki davetlilere bir fıkra anlatan Koç, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. Sonra 'Hanımefendi, perdenin arkasına geçip soyunun, giyinin' demiş. Kadın da 'Doktor Bey, önce sen soyun' diye cevap vermiş." ifadelerini kullandı. Söz konusu anların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı, Koç'un sözlerine tepki gösterdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepki çeken şakası ile gündeme gelen Rahmi Koç ise çok kısa bir özür dileyerek, olaydan sıvışmaya çalıştı. Rahmi Koç'un açıklaması şöyle:

"Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim. Saygılarımla."

AMERİKALI ORTAKLARI DA SKANDALA SESSİZ KALMADI

ABD merkezli küresel ekonomi yayını Bloomberg, Rahmi Koç'un bu çirkin şakasını yazdı ve "Türkiye'nin en büyük holdinginin onursal başkanı, ırkçı ve cinsiyetçi olarak nitelendirilen bir şaka yaptıktan sonra öfkeye neden oldu." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com