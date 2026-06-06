Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Kırgın Çiçekler ve Güller ve Günahlar gibi başarılı yapımların güzel oyuncusu Aleyna Solaker, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Berk Boyacıgil’den Fethiye’de rüya gibi bir evlilik teklifi aldı. "Evet" cevabını veren ünlü oyuncu, mutluluğa yelken açtı.

SÜRPRİZ TEKLİF FETHİYE'DE GELDİ

Ekranların sevilen yüzü Aleyna Solaker, özel hayatında hayatının en anlamlı "Evet"ini dedi. Sevgilisi Berk Boyacıgil ile tatil için Fethiye'yi seçen güzel oyuncu, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Boyacıgil'in gizlice ve titizlikle hazırladığı organizasyon, Solaker'e duygusal anlar yaşattı.

GÜN BATIMINDA "EVET" DEDİ

Fethiye’nin o meşhur, büyüleyici gün batımı manzarası eşliğinde sevgilisinin uzattığı yüzüğe ve yaptığı bir ömür boyu birliktelik teklifine "Evet" yanıtını veren Aleyna Solaker, evlilik yolunda ilk resmi adımı atmış oldu. İkilinin yakın çevresi, uzun süredir parmakla gösterilen mutlu ilişkilerini artık bir düğünle taçlandırmak istediklerini doğruladı.

MAGAZİN DÜNYASI VE HAYRANLARI TEBRİK YAĞDIRDI

Sosyal medyada ve magazin kulislerinde büyük yankı uyandıran bu romantik gelişmenin ardından, çifte yakın dostlarından ve Aleyna Solaker'in hayranlarından binlerce tebrik mesajı yağdı.

Önümüzdeki günlerde düğün hazırlıklarına başlaması beklenen taze nişanlı çiftin mutluluğu, şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.