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Toplam değerleri 4 milyar doları aşıyor! Hepsi birden Monako limanına demirledi

Toplam değerleri 4 milyar doları aşıyor! Hepsi birden Monako limanına demirledi
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Formula 1 Monaco GP’si öncesinde Monako limanına toplam değerleri 4 milyar doları aşan onlarca lüks yat demirledi. Ünlü iş insanlarına ait olduğu tahmin edilen yatlardan, kıyasıya rekabetle gerçekleşen sıralama turları izlenildi.

Formula 1 takviminin en prestijli yarışı olan Monako Grand Prix’si öncesinde, Monte Carlo sokakları kadar Monako limanı da tarihi günlerinden birini yaşadı. Dünyanın en zengin iş insanlarına ve ünlü isimlerine ait lüks süper yatlar, milyar dolarlık bir yüzer şehir oluşturarak limana demirledi.

MİLYARDERLERİN YARIŞ KEYFİ

Pist üstündeki amansız rekabet, Akdeniz’in göz alıcı sularında bir lüks yarışına dönüştü. Toplam değerleri 4 milyar doları aşan onlarca lüks yat, Port Hercule’ü doldurdu. Dünyaca ünlü iş insanlarının, milyarderlerin ve jet sosyetenin akın ettiği hafta sonunda, Formula 1 tutkunları sıralama turlarını bu yüzer sarayların güvertelerinden takip etti.

SIRALAMA TURLARINDA NEFES KESEN REKABET

Sürücülerin milimetrik hatalarla duvarlara meydan okuduğu dar Monako pistinde, pole pozisyonunu kapmak için kıyasıya bir mücadele yaşandı. Motor seslerinin limandaki yatların güvertelerinde yankılandığı o anlarda, lüks teknelerin konukları pilotların lastik lastiğe mücadelesine saniye saniye şahitlik etti. 

POLE POZİSYONU ANTONELLI'NİN

Sezonun 6. yarışı Monaco Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak. Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 12.051'lik derecesiyle Çin, Japonya ve Miami'nin ardından Monaco'da üst üste dördüncü pole pozisyonunu elde etti. Antonelli'nin 0.043 saniye gerisindeki Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci, 0.228 saniye farkla Ferrari takımından Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton üçüncü sırayı aldı. Monaco Grand Prix'sine pazar günü TSİ 16.00'da start verilecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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