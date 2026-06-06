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Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde nişandan dönenlerin bulunduğu otomobil takla attı. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kaza haberini alan yakınlarından Hıdır Bulut ise olay yerine giderken kalp krizi geçirerek öldü.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza haberini alan Hıdır Bulut ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin kırsal Alabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının nişanından dönen ailenin içinde olduğu, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan 3 kişiden Samet Bulut ile ismi öğrenilmeyen bir kişi, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

KAZA HABERİ SONRASI KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Öte yandan yakınlarının kaza haberini alan Hıdır Bulut, olay yerine gelmeye çalıştığı sırada yolcu olarak içinde bulunduğu otomobilde fenalaştı. Yakınlarının hastaneye götürdüğü Hıdır Bulut, hayatını kaybetti. Bulut'un kalp krizi geçirdiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için hastane ve Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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