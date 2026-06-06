Ankara'da 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 05.06.2026 tarihinde Ankara ili Etimesgut ilçesinde M.D. isimli şahsın küçük yaştaki kızını rehin aldığı olayda, ekiplerimiz tarafından çevre güvenliği sağlanarak şahsın teslim olması için ikna çalışmaları yürütülmüştür. Ancak şahsın ikna çabalarına rağmen teslim olmaması ve çocuğun hayatını tehlikeye atan davranışlarını sürdürmesi üzerine müdahalede bulunulmuştur. Gerçekleştirilen müdahale sonucunda çocuk kurtarılmış, şahıs ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmiştir. Müdahale sırasında yardımcı polis köpeğimiz yaralanmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli süreç titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı