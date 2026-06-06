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Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti

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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda bu kez protokol tribününde kavga çıktı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de bulunduğu bölümde yaşanan gerginlik kısa sürede büyüdü. Aziz Yıldırım yerinden kalkıp müdahale etti.

  • Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda protokol tribününde kavga çıktı.
  • Kavga sırasında başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi protokol tribününde bulunuyordu.
  • Kongrede daha önce de kongre üyeleri arasında su şişelerinin fırlatıldığı tartışmalar yaşanmıştı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda hareketli anlar yaşanıyor. Gün içerisinde kongre üyeleri arasında yaşanan gerginliklerin ardından bu kez protokol tribününde kavga çıktı.

PROTOKOL TRİBÜNÜ KARIŞTI

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de yer aldığı protokol tribününde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, çevrede bulunanlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

AZİZ YILDIRIM VE HAKAN SAFİ OLAY YERİNDEYDİ

Kavganın yaşandığı sırada başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de protokol tribününde bulunduğu görüldü. Yaşanan gerginlik kongre salonunda kısa süreli paniğe neden oldu.

KONGREDE TANSİYON DÜŞMÜYOR

Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kritik genel kurulda gün boyunca çeşitli gerginlikler yaşandı. Daha önce kongre üyeleri arasında çıkan tartışmalarda su şişelerinin fırlatıldığı görüntüler dikkat çekmişti. Yaşanan son olayla birlikte kongrede tansiyon bir kez daha yükseldi.

GÖZLER SEÇİME ÇEVRİLDİ

Tüm gerginliklere rağmen kongre programı devam ederken, sarı-lacivertli camia yeni başkanın belirleneceği seçim sonucuna odaklandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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