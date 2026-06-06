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Aziz Yıldırım delegeleri Hakan Safi'nin her cümlesinden sonra aynı tepkiyi verdi

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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Hakan Safi'nin konuşması sırasında Aziz Yıldırım'ı destekleyen bazı delegeler sık sık "Eeeee..." diyerek tepki gösterdi.

  • Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı Hakan Safi'nin kürsü konuşması sırasında Aziz Yıldırım'ı destekleyen delegeler sözlü tepki gösterdi.
  • Delegeler, Hakan Safi'nin cümlelerinin ardından toplu şekilde 'Eeeee...' diyerek tepki verdi.
  • Kongrede farklı gruplar arasında sözlü atışmalar ve tezahüratlar yaşandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı Hakan Safi'nin kürsü konuşması sırasında tansiyon yükseldi.

KONUŞMASI SIK SIK KESİLDİ

Hakan Safi'nin projelerini ve vaatlerini anlattığı konuşma sırasında salondan zaman zaman tepkiler yükseldi. Özellikle Aziz Yıldırım'ı destekleyen bazı delegelerin, Safi'nin konuşmasının çeşitli bölümlerinde sözlü tepkiler verdiği görüldü.

"EEEE" SESLERİYLE TEPKİ GÖSTERDİLER

Kongrede bulunan bazı delegeler, Hakan Safi'nin cümlelerinin ardından toplu şekilde "Eeeee..." diyerek tepki gösterdi. Salondaki bu tavır, konuşma sırasında dikkat çeken anlardan biri oldu.

GERGİN ATMOSFER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kritik kongrede gün boyunca farklı gruplar arasında sözlü atışmalar ve tezahüratlar yaşandı. Hakan Safi'nin konuşması sırasında yaşanan bu olay da seçim atmosferindeki gerilimi bir kez daha ortaya koydu.

SEÇİM ÖNCESİ TANSİYON YÜKSEK

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki yarış sürerken, adayların destekçileri de kongrede güçlü şekilde varlık göstermeye devam ediyor. Salondaki atmosfer, seçim sonucuna duyulan merakı daha da artırıyor.

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