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CHP Edirne İl Başkanlığı'ndaki Özgür Özel portresi kaldırıldı

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CHP’de mahkeme kararıyla değişen genel başkanlık dengeleri, Edirne örgütünde anında karşılık buldu. CHP Edirne İl Başkanlığı salonunda bulunan Özgür Özel’in fotoğrafı, partililerin kameralara yansıyan hamlesiyle duvardan indirildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki olağanüstü liderlik değişimi ve mahkeme kararlarının yankıları taşra teşkilatlarına yansımaya başladı. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönmesinin ardından, Edirne İl Başkanlığı binasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Genel başkanlık makamından uzaklaştırılan Özgür Özel’in, il başkanlığı toplantı salonunda asılı bulunan portresi partililer tarafından duvardan indirildi.

PORTRE İNDİRİLDİ, MASAYA BIRAKILDI 

CHP Edirne İl Binası’nda kaydedilen görüntülerde, bir partilinin duvara doğru hamle yaparak Özgür Özel’in çerçeveli fotoğrafını çividen çıkardığı görülüyor. Salondaki diğer partililerin izlediği o anlarda, duvardan alınan portre ters çevrilerek toplantı masasının üzerine bırakıldı.

Bu görüntüler Özgür Özel'e Edirne'de verilen desteğin azaldığı şeklinde yorumlanırken daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çöpe atılmıştı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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