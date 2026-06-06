CHP Edirne İl Başkanlığı'ndaki Özgür Özel portresi kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki olağanüstü liderlik değişimi ve mahkeme kararlarının yankıları taşra teşkilatlarına yansımaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrasında yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönmesinin ardından, Edirne İl Başkanlığı binasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Genel başkanlık makamından uzaklaştırılan Özgür Özel’in, il başkanlığı toplantı salonunda asılı bulunan portresi partililer tarafından duvardan indirildi.

PORTRE İNDİRİLDİ, MASAYA BIRAKILDI

CHP Edirne İl Binası’nda kaydedilen görüntülerde, bir partilinin duvara doğru hamle yaparak Özgür Özel’in çerçeveli fotoğrafını çividen çıkardığı görülüyor. Salondaki diğer partililerin izlediği o anlarda, duvardan alınan portre ters çevrilerek toplantı masasının üzerine bırakıldı.

Bu görüntüler Özgür Özel'e Edirne'de verilen desteğin azaldığı şeklinde yorumlanırken daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çöpe atılmıştı.