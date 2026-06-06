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Ailesiyle Japonya tatilinde kaybolan ABD'li öğrenci ölü bulundu

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Japonya'nın Kyoto kentinde ailesiyle tatil yaparken ChatGPT tartışması sonrası kaybolan 20 yaşındaki ABD'li üniversite öğrencisi James Weston Higginbotham, günler süren arama çalışmalarının ardından dağlık bölgede ölü bulundu.

Japonya'nın Kyoto kentine ailesiyle birlikte 29 Mayıs'ta düzenledikleri seyahat sırasında kaybolan 20 yaşındaki ABD'li üniversite öğrencisi, kent yakınlarındaki dağlık bölgede ölü bulundu.

ABD'li üniversite öğrencisi James Weston Higginbotham, ailesiyle birlikte çıktığı Japonya tatili sırasında kaybolduktan günler sonra ölü bulundu. ABD'nin Alabama eyaletindeki Auburn Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Higginbotham, 29 Mayıs'ta ailesiyle Kyoto'da bulunduğu sırada annesiyle seyahat planlaması konusunda üretken yapay zeka uygulaması "ChatGPT" kullanımına ilişkin yaşadığı tartışmanın ardından ailesinden ayrılarak kenti tek başına keşfetmeye çıktı.

Ailesi, bir canlı konum paylaşımı uygulaması üzerinden Higginbotham konumunu takip ederken genç öğrencinin bir trene bindiğini ve çeşitli mağazaları ziyaret ettiğini gördü. Aile, mesaj göndererek Higginbotham'a nereye gittiğini sordu ancak, kısa süre sonra gencin konum paylaşımı kapatıldı. Annesi, bunun oğlunun alışılmış tavırlarından biri olmadığını söyledi.

Higginbotham'dan haber alınamaması üzerine Japon yetkililer, 100'den fazla polis memuru, özel eğitimli arama köpekleri ve helikopterlerin katılımıyla kapsamlı bir arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Higginbotham'ın kaybolmadan önce son olarak Kyoto'nun Yamashina bölgesindeki ormanlık alana uzanan bir yürüyüş yoluna çıkan patikada tek başına yürüdüğü belirlendi.

Arama-kurtarma çalışmaları olumsuz hava şartlarından etkilenmişti

Polis, doğa ve yürüyüş tutkunu olan gencin ormanlık alana gitmiş olabileceği değerlendirmesiyle 2 Haziran'da bölgede arama çalışması başlattı. Ancak aynı gece etkili olan fırtına, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çalışmalar olumsuz etkilendi.

Günler süren arama çalışmalarının ardından gönüllü arama-kurtarma ekipleri, kaybolan gencin cansız bedenine bugün Kyoto yakınlarındaki dağlık bir bölgede ulaştı.

Ailesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Weston'ın Kyoto dışındaki dağlık bir bölgede gönüllü arama-kurtarma ekibi tarafından ölü bulunduğunu üzülerek paylaşıyoruz. Yaşadığımız acıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı. - KYOTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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