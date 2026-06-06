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Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam

Mason Greenwood'un ardından Marsilya ile de anlaşma tamam
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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un ardından kulübü ile de anlaşmaya vardı. Hakan Safi cephesi, Mason Greenwood için Marsilya'nın istediği 50 + 5 milyon Euro bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Mason Greenwood ve kulübü Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı.
  • Marsilya, Greenwood için 50+5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.
  • Safi'nin seçimi kazanması halinde Greenwood'un sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Marsilya forması giyen dünyaca ünlü yıldız Mason Greenwood ve kulübü ile her konuda anlaşma sağlandı.

GREENWOOD'DAN SONRA MARSILYA DA TAMAM

Sarı-lacivertli kulüpte yaklaşan seçim öncesi başkan adaylığını açıklayan ve güçlü bir yönetim listesiyle iddialı bir transfer listesi hazırlayan Hakan Safi, taraftarları ayağa kaldıracak hamleyi yaptı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz yıldız Mason Greenwood ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaşan Safi, bu kez de oyuncunun kulübü Marsilya ile masaya oturdu.

BONSERVİSİ ÖDENECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakan Safi cephesinde Fransız devi Marsilya ile yapılan pazarlıklarda tüm pürüzler giderildi. Safi'nin, Marsilya’nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu için talep ettiği bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiği belirtildi. Marsilya'nın İngiliz oyuncu için 50+5 milyon Euro bonservis istediği aktarıldı. 

GÖZLER SEÇİMDE

Hakan Safi'nin seçimi kazanması halinde, Mason Greenwood'un vakit kaybetmeden İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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