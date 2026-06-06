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Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin

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İş insanı Rahmi Koç’un İzmir’de bir hastane açılışında Kürt kadınlarını konu alan sözleri tepki çekti. X’te '#RahmiKoçÖzürDile' etiketiyle çok sayıda paylaşım yapılırken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Kürt kadın” ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz." dedi.

  • Rahmi Koç, İzmir'de bir hastane açılışında 'Kürt kadın' içeren bir fıkra anlattı.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Koç'un sözlerini 'çok yanlış ve çirkin' olarak nitelendirdi.
  • DEM Partili Pervin Buldan, Koç'un sözlerine 'rezillik' diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Rahmi Koç'un, İzmir'de faaliyete geçen bir hastanenin açılış töreninde anlattığı fıkra kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Söylemlerin ayrımcı ve aşağılayıcı olduğu gerekçesiyle siyaset dünyasından peş peşe kınama mesajları yayınlandı.

İŞTE TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ O FIKRA

Tören sırasında hastanenin muayene odalarını gezen Rahmi Koç, yanındaki konuklara hitaben bir fıkra anlattı. Kameralara yansıyan görüntülerde Koç'un, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" şeklindeki ifadeleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

RAHMİ KOÇ'A TEPKİ YAĞIYOR

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, kullanılan dilin Kürt kadınlarını hedef aldığını ve ayrımcılık içerdiğini savunarak tepki gösterdi. X (eski adıyla Twitter) platformunda #RahmiKoçÖzürDile etiketi kısa sürede Türkiye gündemine girdi.

PERVİN BULDAN: HİÇ Mİ UTANMA YOK SİZDE

Siyaset cephesinden ilk sert tepkilerden biri DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan'dan geldi. Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Koç'un sözlerini alıntılayarak, "Hiç mi utanma yok sizde. Tek kelimeyle rezillik" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ: ÇOK YANLIŞ VE ÇİRKİN

Giderek büyüyen tepkilerin ardından AK Parti cephesinden de resmi bir açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı detaylı açıklamada, ayrımcılık söyleminin mizah kılıfı altında meşrulaştırılamayacağının altını çizdi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan mesajlar şu şekilde sıralandı:

"Kadınlara dönük her türlü aşağılayıcı söylemi kınıyoruz. Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. İnanç, etnik köken ve cinsiyet üzerinden üretilen aşağılayıcı yaklaşımlar nefret söylemi doğurur. Bu yanlış söylemlerden kesinlikle uzak durulması gerekir. “Kürt kadın” ifadesiyle aşağılayıcı bir söylemin yan yana getirilmesi değerlerimize aykırıdır, çok yanlış ve çirkindir. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez. Yanlış söylemlerin düzeltilmesi ve özür dilenmesi, değerlerimize saygının bir gereğidir. Herkes inanç, kültür, etnik köken, kimlik ve cinsiyet konularında sağduyulu, nitelikli ve saygılı bir dil kullanmaya özen göstermelidir. Vatandaşlarımızın tamamı eşit onura, saygınlığa ve değere sahiptir."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Olayı bilmiyorum ama kesin rahmi abi haklidirr Türk

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Haber Yorumlarıbucak_04:

Velhasıl velhasıl ne kadar çok paran olursa olsun parayla adam olmayacağına dair bir kanıt

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Haber Yorumlarıvedat cici :

ama herkes şak şak paranın gücü işte

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Haber YorumlarıAdil ASLAN:

Moruk adam bunalmış herhalde.....

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Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

adam yüz yaşında ayıptırr hemen bir gundem bulun ustune atlayın. tuik komik zam ı unutuyurunnn

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Haber YorumlarıYunus Tarhan:

kadın şerefli bir varlıktır anadır atadır soy dur töredir bunları doğuran kadınlar bunlara eş olan kardeş olan kadınların bunları kınaması lazım kürtlüğü gelince Kürtler tarihe tarih boyunca ışık olmuştur tarihinde zulüm olmamış bir ırktır medeniyet dediğiniz mimsiz medeniyetse evet onlarda o yok iyikide yok

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