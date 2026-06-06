Haberler

Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'deki hastane açılışında anlattığı "Kürt kadın fıkrası" nedeniyle tepki çeken iş insanı Rahmi Koç'la ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz." dedi.

  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatılmasını yanlış bulduğunu açıkladı.
  • Bahçeli, Rahmi Koç'un anlattığı fıkrayı 'samimi bir sohbet ortamında yapılan bir latife' olarak nitelendirdi.
  • Rahmi Koç, anlattığı fıkra nedeniyle tepki çekmiş ve özür dilemişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’deki hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle tepki çeken iş insanı Rahmi Koç’a destek verdi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Koç hakkında soruşturma başlatılmasını doğru bulmadığını belirtti.

RAHMİ KOÇ'A SORUŞTURMASINA BAHÇELİ'DEN TEPKİ

Olayın samimi bir sohbet ortamında yapılan bir latife olduğunu ifade eden Bahçeli, "95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir.

"YAPTIĞI LATİFE ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILMASI YANLIŞ"

Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır.

"KABUL EDİLEMEZ TABİRLERLE HEDEF ALINMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."

ANLATTIĞI FIKRA TEPKİ ÇEKTİ

Hastanenin protokol üyelerine gezdirildiği sırada Rahmi Koç, eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi ve yanındaki heyete şu fıkrayı anlatmıştı: "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'."

ÖZÜR DİLEDİ

Rahmi Koç, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" sözleriyle özür dilese de tepkiler dinmedi. 

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Ölüm haberlerine dayanamayınca kendisi de can verdi
Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu

Taşacak Bu Deniz'in oyuncusu memleketindeki düğüne damga vurdu

Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBükücü:

Sen adalet bakanımısın? Sen hakim misin, sen savcımısın? Sana ne oluyor da her şeye atlıyorsun?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

100 bin çalışanı olan , dolaylı olarak 400 bin kişiye ekmek veren bir şirketin başkanı olan rahmi Koç özür dilemiş ve bu konu kapatılmalı. 100 yıldır bu ülkeye sevdaları bellidir .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet demir:

Ekmek veren ne demek ya. Emeğinin karşılığını vermek ekmek vermek değildir. Kime yanlış yaptıysa bırakın da söz hakkı onun olsun.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTurgay Sak:

Bahçeli=Trump

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

95 yaşında biri için böyle bir fire gayet normal karşılanır..gençler bile arada bir hava kaçırabiliyor XXD

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin, CHP'ye geri dönen partililere rozet taktı

Hepsini Özgür Özel göndermişti, böyle geri döndüler
Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Yeni piyasa değeri belli oldu! Artık dünyanın en pahalısı Arda
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

Hangi aday önde? Tezahüratlardaki fark dikkat çekti
Ermenistan'da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı

Komşu ülke, seçime saatler kala karıştı! 6 aday gözaltına alındı
Kırmızı bülten ile aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

Her yerde aranıyorlardı, Türkiye'de böyle yakalandılar
Abdurrahim Albayrak'tan yıllar sonra gelen Hakan Çalhanoğlu itirafı

Hakan için çok konuşulacak sözler: Her konuda anlaşmıştık ama...
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi

Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Fethiye’de masalsı teklif: Ünlü oyuncu evet dedi, yüzüğü taktı