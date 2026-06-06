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Ali Öner'den Zeynep Atılgan itirafı: Aşkını ilan etti

Ali Öner'den Zeynep Atılgan itirafı: Aşkını ilan etti
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"Taşacak Bu Deniz" dizisinin başrol oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan hakkında uzun süredir konuşulan aşk iddiaları doğrulandı. Sessizliğini bozan Ali Öner, Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu açıklayarak, ilişkisinin nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra başladığını söyledi.

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin başrolleri Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın sezon finali yemeğinde gece boyunca birlikte dans ettiği görüntüler gündem olmuştu. Uzun süredir kulislerde konuşulan "set aşkı" iddiaları, Ali Öner'in yaptığı açıklamayla doğrulandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan Ali Öner, Zeynep Atılgan ile birlikteliğini ilk kez kamuoyuna duyurdu. İhanet iddialarına da yanıt veren ünlü oyuncu, ilişkilerinin eski nişanlısı Livanur Aydın ile yollarını ayırmasının ardından başladığını belirtti.

"BERABERLİĞİMİZ ZEYNEP'LE BAŞLAMADAN BİTMİŞTİ"

Ali Öner, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç gündür yazılanları okuyorum. İnsanın kendi hayatını kalabalığın içinde anlatması kolay değil. Hele konu, hayatınızda iz bırakmış ve değer verdiğiniz insanlar olunca daha da zor. Hayatıma girmiş kimsenin hatırını yok sayamam. Yaşanmışın bir hakkı, verilmiş emeğin bir değeri var. Bir şey bitince, geriye kalan her şey değersizleşmez. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti. Bunu kimseyi kırmak için değil, eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylüyorum.

"ESKİYE DAYANAN VE SAKLANAN BİR ŞEY DEĞİL"

Zeynep'le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil. Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık. Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu. Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık. Bugün kimsenin daha fazla üzülmesini istemem. Ne geçmişimde yeri olan insanın, ne bugün yanımda olan insanın, ne de sevenlerimizin.

Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım. Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum. Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla."

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İDDİALAR SEZON FİNALİ YEMEĞİNDE YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Ali Öner ve Zeynep Atılgan hakkında bir süredir set arkadaşlığının aşka dönüştüğü yönünde iddialar ortaya atılıyordu. İkilinin sezon finali yemeğinde samimi görüntüler vermesi ve gece boyunca birlikte dans etmesi, bu söylentileri yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından gözler, Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'a çevrildi.

NİŞAN BOZULMUŞTU

Oyuncu Ali Öner ile Livanur Aydın, geçtiğimiz ağustos ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Evlilik hazırlıkları yapan çift, daha sonra sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından, Ali Öner ile rol arkadaşı Zeynep Atılgan arasında bir yakınlaşma yaşandığı yönünde iddialar gündeme gelmişti.

LİVANUR AYDIN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sezon finali yemeğinde ortaya çıkan görüntülerin ardından sessizliğini bozan Livanur Aydın, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok, aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda"

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