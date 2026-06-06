Ali Öner'den Zeynep Atılgan itirafı: Aşkını ilan etti

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin başrolleri Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın sezon finali yemeğinde gece boyunca birlikte dans ettiği görüntüler gündem olmuştu. Uzun süredir kulislerde konuşulan "set aşkı" iddiaları, Ali Öner'in yaptığı açıklamayla doğrulandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan Ali Öner, Zeynep Atılgan ile birlikteliğini ilk kez kamuoyuna duyurdu. İhanet iddialarına da yanıt veren ünlü oyuncu, ilişkilerinin eski nişanlısı Livanur Aydın ile yollarını ayırmasının ardından başladığını belirtti.

"BERABERLİĞİMİZ ZEYNEP'LE BAŞLAMADAN BİTMİŞTİ"

Ali Öner, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç gündür yazılanları okuyorum. İnsanın kendi hayatını kalabalığın içinde anlatması kolay değil. Hele konu, hayatınızda iz bırakmış ve değer verdiğiniz insanlar olunca daha da zor. Hayatıma girmiş kimsenin hatırını yok sayamam. Yaşanmışın bir hakkı, verilmiş emeğin bir değeri var. Bir şey bitince, geriye kalan her şey değersizleşmez. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti. Bunu kimseyi kırmak için değil, eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylüyorum.

"ESKİYE DAYANAN VE SAKLANAN BİR ŞEY DEĞİL"

Zeynep'le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil. Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık. Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu. Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık. Bugün kimsenin daha fazla üzülmesini istemem. Ne geçmişimde yeri olan insanın, ne bugün yanımda olan insanın, ne de sevenlerimizin.

Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım. Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum. Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla."

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