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Uçağa bindiler! İran Milli Takımı, ABD vizesini Ankara'daki elçilikten aldı

Uçağa bindiler! İran Milli Takımı, ABD vizesini Ankara'daki elçilikten aldı
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İran Milli Takımı, ABD vizesini Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nden aldı. İran Milli Takımı, Antalya'daki hazırlık kampını tamamlayarak turnuva için yola çıktı.

  • İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD vizesini Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'nden aldı.
  • İran, Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile aynı grupta yer alıyor.
  • İran Milli Takımı, Antalya'daki kampını tamamlayarak Meksika'nın Tijuana kentine gitmek üzere yola çıktı.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda mücadele etmeye hak kazanan İran A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesi kritik vize işlemlerini Türkiye’de tamamladı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler nedeniyle vizelerini kendi ülkelerinden alamayan İran kafilesi, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne gelerek gerekli resmi prosedürleri yerine getirdi ve vizeyi aldı. 

DÜNYA KUPASI İÇİN YOLA ÇIKTILAR

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İran Milli Futbol Takımı, 2 hafta önce geldiği Belek Turizm Merkezi'ndeki hazırlıklarını tamamladı. Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile aynı grupta mücadele edecek olan İran Milli Takımı kafilesi, Antalya'dan ayrıldı. Kafile Antalya Havalimanı'na gelmeden saatler önce 3 kamyon dolusu eşya ise uçağa yüklenmek için havalimanında boşaltıldı. Saat 16.30'da havalimanına gelen kafile, Dünya Kupası serüveni için Meksika'nın Tijuana kentine gitmek üzere hareket etti. İran, turnuvadaki ilk maçında 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

HAZIRLIK MAÇLARINDA NE YAPTILAR?

Kamp sürecinde kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştiren İran, hazırlık karşılaşmalarında Gambiya'yı 3-1, Mali'yi 2-0 yendi.

Cemre Yıldız
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