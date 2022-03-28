Denizli Haber, Denizli Son Dakika Haberleri - Haberler

DENİZLİ
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Denizli
Parçalı Bulutlu
|İmsak
05:27
|Öğle
13:14
|İkindi
16:44
|Akşam
19:29
|Yatsı
20:46
|Vali
|Ali Fuat Atik
|Bld. Başkanı
|Osman Zolan - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.denizli.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.denizli.bel.tr/
|Bölgesi
|Ege Bölgesi
|İlçe Sayısı
|19
|Yüzölçümü
|12.321 km2
|Rakım
|354m
|Posta Kodu
|20000
|Alan Kodu
|258
|Plaka Kodu
|20
|Koordinatı
|37.77417, 29.0875
|Denizli Seçim Sonuçları
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