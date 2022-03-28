Denizli Haber, Denizli Son Dakika Haberleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Yerel Haberler ›› Denizli Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

DENİZLİ

Denizli haber, Denizli son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Elazığ Valisi Toraman, Keban'daki bir kervansarayda incelemede bulundu

Elazığ Valisi Toraman, Keban'daki bir kervansarayda incelemede bulundu

Denizli - 1 Saat Önce
Türk Kızılay Denizli Şubesinde genel kurul süreci tamamlandı

Türk Kızılay Denizli Şubesinde genel kurul süreci tamamlandı

Denizli - 1 Saat Önce
Çameli Belediyespor her hafta daha iyiye gidiyor

Çameli Belediyespor her hafta daha iyiye gidiyor

Denizli - 1 Saat Önce
Maç sonrası kaza yapan 5 futbolcu yaralandı

Maç sonrası kaza yapan 5 futbolcu yaralandı

Denizli - Dün 21:31
Sındırgı'nın adı jeotermalle üretilen sağlıklı gıda ile duyulacak

Sındırgı'nın adı jeotermalle üretilen sağlıklı gıda ile duyulacak

Denizli - Dün 14:53
Sındırgı'nın adı jeotermalle üretilen sağlıklı gıda ile duyulacak

Sındırgı'nın adı jeotermalle üretilen sağlıklı gıda ile duyulacak

Denizli - Dün 14:51
Merkezefendi üzgün

Merkezefendi üzgün

Denizli - Dün 13:44
Potada yarı finali geçen kızlar, Denizli'ye şampiyonluk getirmek istiyor

Potada yarı finali geçen kızlar, Denizli'ye şampiyonluk getirmek istiyor

Denizli - Dün 12:15
112'nin 5 milyon 942 bin çağrısından 3 milyon 852 bini asılsız

112'nin 5 milyon 942 bin çağrısından 3 milyon 852 bini asılsız

Denizli - Dün 10:21

Denizli

Nüfus140.915 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 1818°

Parçalı Bulutlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
05:27 		Öğle
13:14 		İkindi
16:44 		Akşam
19:29 		Yatsı
20:46
ValiAli Fuat Atik
Bld. BaşkanıOsman Zolan - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.denizli.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.denizli.bel.tr/Belediye Sitesi
BölgesiEge Bölgesi
İlçe Sayısı19
Yüzölçümü12.321 km2
Rakım354m
Posta Kodu20000
Alan Kodu258
Plaka Kodu20
Koordinatı37.77417, 29.0875
Denizli Seçim Sonuçları
Denizli Gündemindeki Kişiler
Denizli Haber Dağılımı
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Denizli - Dün 10:14
Denizli'den gelen minikler Marmaris'te yanan ormanlık alana fidan dikti

Denizli'den gelen minikler Marmaris'te yanan ormanlık alana fidan dikti

Denizli - 26.03.2022
Denizli'den gelen minikler Marmaris'te 500 fidanı toprakla buluşturdu

Denizli'den gelen minikler Marmaris'te 500 fidanı toprakla buluşturdu

Denizli - 26.03.2022
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - TOFAŞ: 66-98

Denizli - 26.03.2022
Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: 1-1

Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: 1-1

Denizli - 26.03.2022

Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma etkinlikleri 5 bin sevenini bir araya getirdi
Ekin Uzunlar, Merkezefendispor için söyledi

Ekin Uzunlar, Merkezefendispor için söyledi

Denizli - 26.03.2022
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Ök, Eskişehir'de kadınlarla buluştu Açıklaması

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Ök, Eskişehir'de kadınlarla buluştu Açıklaması

Denizli - 26.03.2022
Denizlili judocu Ayşenaz'dan büyük başarı

Denizlili judocu Ayşenaz'dan büyük başarı

Denizli - 26.03.2022
Bir yıldır hiç acıkmıyor, hayatı kabusa döndü

Bir yıldır hiç acıkmıyor, hayatı kabusa döndü

Denizli - 26.03.2022
Denizli iş dünyası teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi

Denizli iş dünyası teknoloji odaklı sanayi hamlesi hakkında bilgilendirildi

Denizli - 26.03.2022
Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TIR ÇARPAN KADIN ÖLDÜ

Son dakika haberi! YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN TIR ÇARPAN KADIN ÖLDÜ

Denizli - 26.03.2022
Aydın'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Aydın'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Denizli - 26.03.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mart 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mart 2022

Denizli - 25.03.2022
Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

Denizli'de konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü

Denizli - 25.03.2022
Son dakika... Konteynerde yaşayan hurdacı yangında hayatını kaybetti

Son dakika... Konteynerde yaşayan hurdacı yangında hayatını kaybetti

Denizli - 25.03.2022
DTO Başkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor

DTO Başkanı Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor

Denizli - 25.03.2022
Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığından yatırım fırsatı

Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığından yatırım fırsatı

Denizli - 25.03.2022
Denizli Büyükşehirin sporcusu Ayşenaz, Avrupa ikincisi

Denizli Büyükşehirin sporcusu Ayşenaz, Avrupa ikincisi

Denizli - 25.03.2022
Muğla'dan 45 şehit yakını ve gazi, Denizli'deki termal tesislere uğurlandı

Muğla'dan 45 şehit yakını ve gazi, Denizli'deki termal tesislere uğurlandı

Denizli - 25.03.2022
Otel binasından dönüştürülen müze ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Otel binasından dönüştürülen müze ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor

Denizli - 25.03.2022
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Denizli - 25.03.2022
Merkezefendi seriyi sürdürmek istiyor

Merkezefendi seriyi sürdürmek istiyor

Denizli - 25.03.2022
Alevler ev ve atölyeyi küle çevirdi

Alevler ev ve atölyeyi küle çevirdi

Denizli - 25.03.2022
Sığırcık kuşlarının gün doğumu dansı görenleri mest etti

Sığırcık kuşlarının gün doğumu dansı görenleri mest etti

Denizli - 25.03.2022
Atık malzemeler okula kütüphane oldu

Atık malzemeler okula kütüphane oldu

Denizli - 25.03.2022
Alkollü araç kullanarak motokuryenin ölümüne neden olan şüpheliye tahliye kararına meslektaşlarından tepki

Alkollü araç kullanarak motokuryenin ölümüne neden olan şüpheliye tahliye kararına meslektaşlarından tepki

Denizli - 24.03.2022
Analig Yüzme Grup müsabakaları tamamlandı

Analig Yüzme Grup müsabakaları tamamlandı

Denizli - 24.03.2022
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı basın toplantısı

Denizli - 24.03.2022
Denizli'nin ihracattaki yıldızları ödüllendirilecek

Denizli'nin ihracattaki yıldızları ödüllendirilecek

Denizli - 24.03.2022
Son dakika haberleri | Kuryenin öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan otomobil sürücüsü tahliye edildi

Son dakika haberleri | Kuryenin öldüğü trafik kazasına ilişkin yargılanan otomobil sürücüsü tahliye edildi

Denizli - 24.03.2022
Altay'da teknik kriz bitmedi

Altay'da teknik kriz bitmedi

Denizli - 24.03.2022
Yılmaz Büyüknalbant: 'Kayseri irtifa kaybetti'

Yılmaz Büyüknalbant: "Kayseri irtifa kaybetti"

Denizli - 24.03.2022
AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran Açıklaması

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran Açıklaması

Denizli - 24.03.2022
Son dakika! Cinayet gibi kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika! Cinayet gibi kazanın yeni görüntüler ortaya çıktı

Denizli - 24.03.2022
Motokuryeler, meslektaşlarının ölümüne neden olan alkollü sürücünün tahliye edilmesine tepki gösterdi

Motokuryeler, meslektaşlarının ölümüne neden olan alkollü sürücünün tahliye edilmesine tepki gösterdi

Denizli - 24.03.2022
Filede heyecan sürüyor

Filede heyecan sürüyor

Denizli - 24.03.2022
Çamlık, U16'da şampiyonluğa koşuyor

Çamlık, U16'da şampiyonluğa koşuyor

Denizli - 24.03.2022
Çameli Belediyespor 3 puan parolasıyla kenetlendi

Çameli Belediyespor 3 puan parolasıyla kenetlendi

Denizli - 24.03.2022
Denizli'de toplam araç sayısı 447 bin 782'ye ulaştı

Denizli'de toplam araç sayısı 447 bin 782'ye ulaştı

Denizli - 24.03.2022
PAÜ'den 4 bine yakın öğrenci 62 otobüsle kariyer fuarına katıldı

PAÜ'den 4 bine yakın öğrenci 62 otobüsle kariyer fuarına katıldı

Denizli - 24.03.2022
Uşak'ta çeşitli adreslere eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu

Uşak'ta çeşitli adreslere eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu

Denizli - 24.03.2022
Yüzlerce traktörün üretim tarihleri değiştirilerek satıldı

Yüzlerce traktörün üretim tarihleri değiştirilerek satıldı

Denizli - 24.03.2022
Muharrem İnce: 'CHP kanallarında ölsem belki haber olurum'

Muharrem İnce: "CHP kanallarında ölsem belki haber olurum"

Denizli - 24.03.2022
Altay'a teknik direktör dayanmıyor

Altay'a teknik direktör dayanmıyor

Denizli - 24.03.2022
Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi

Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi

Denizli - 24.03.2022
Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Denizli - 23.03.2022
'Change' dolandırıcısını JASAT yakaladı, tutuklandı

'Change' dolandırıcısını JASAT yakaladı, tutuklandı

Denizli - 23.03.2022
Döviz Change dolandırıcılığına 2 tutuklama

Döviz Change dolandırıcılığına 2 tutuklama

Denizli - 23.03.2022
4. Fermalı av köpekleri yarışması Serik'te yapıldı

4. Fermalı av köpekleri yarışması Serik'te yapıldı

Denizli - 23.03.2022
Muharrem İnce, esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi

Muharrem İnce, esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi

Denizli - 23.03.2022
Muharrem İnce anket şirketlerine ateş püskürdü! 3 liderin adını verip 'Onlardan az oy almam' dedi

Muharrem İnce anket şirketlerine ateş püskürdü! 3 liderin adını verip "Onlardan az oy almam" dedi

Denizli - 23.03.2022
Güvenlik kamerasını hesaba katmayan hırsız yakayı ele verdi

Güvenlik kamerasını hesaba katmayan hırsız yakayı ele verdi

Denizli - 23.03.2022
Muharrem İnce: 'CHP kanallarında ölsem belki haber olurum'

Muharrem İnce: "CHP kanallarında ölsem belki haber olurum"

Denizli - 23.03.2022
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Denizli'de konuştu Açıklaması

Denizli - 23.03.2022
Denizli hentbol grup maçınlarına ev sahipliği yapacak

Denizli hentbol grup maçınlarına ev sahipliği yapacak

Denizli - 23.03.2022
DTO, PAÜ ile iş birliğini artırıyor

DTO, PAÜ ile iş birliğini artırıyor

Denizli - 23.03.2022
Son dakika 3. sayfa: Çevre yolundaki kazalara radarlı önlem

Son dakika 3. sayfa: Çevre yolundaki kazalara radarlı önlem

Denizli - 23.03.2022
Altay'a teknik direktör dayanmıyor

Altay'a teknik direktör dayanmıyor

Denizli - 23.03.2022
Erzurum patentte rekor kırdı

Erzurum patentte rekor kırdı

Denizli - 23.03.2022
PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Antalya'da gerçekleştirilecek

PETLAS Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Antalya'da gerçekleştirilecek

Denizli - 23.03.2022
KAZDAĞLARI ETEKLERİNE TRÜF MANTARI BAHÇESİ

KAZDAĞLARI ETEKLERİNE TRÜF MANTARI BAHÇESİ

Denizli - 23.03.2022
Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı

Deprem konutlarının büyük çoğunluğu tamamlandı

Denizli - 23.03.2022
Bilim insanlarının deniz kaplumbağaları için Akdeniz'deki iş birliği sürecek

Bilim insanlarının deniz kaplumbağaları için Akdeniz'deki iş birliği sürecek

Denizli - 23.03.2022
Başkan Zolan'dan MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret

Başkan Zolan'dan MHP İl Başkanı Garip'e ziyaret

Denizli - 23.03.2022
Üzümde kalitenin artırılması için toplandılar

Üzümde kalitenin artırılması için toplandılar

Denizli - 23.03.2022
Tekeli Kavşağı çözüme kavuştu, mahalle halkı teşekkür etti

Tekeli Kavşağı çözüme kavuştu, mahalle halkı teşekkür etti

Denizli - 23.03.2022
Hırsızlık için girdikleri fabrikada suçüstü yakalandılar

Hırsızlık için girdikleri fabrikada suçüstü yakalandılar

Denizli - 23.03.2022
Göğüs ağrısıyla geldi, böbreğinde kitle olduğu tespit edildi... Doktorların dikkati böbreğindeki kitleyi ortaya çıkardı

Göğüs ağrısıyla geldi, böbreğinde kitle olduğu tespit edildi... Doktorların dikkati böbreğindeki kitleyi ortaya çıkardı

Denizli - 22.03.2022
Teknik servis gibi geldiler, mahalledeki doğalgaz topraklamalarını böyle çaldılar

Teknik servis gibi geldiler, mahalledeki doğalgaz topraklamalarını böyle çaldılar

Denizli - 22.03.2022
'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER

'DÜNYA SU GÜNÜ'NDE BÜYÜK MENDERES'TEKİ KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİLER

Denizli - 22.03.2022
Altay'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

Altay'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

Denizli - 22.03.2022
Çürüksu Çayı'nın kirletilmesine tepki

Çürüksu Çayı'nın kirletilmesine tepki

Denizli - 22.03.2022
Arızalı vincini, çekmeye gelen vince bağlarken sıkışarak hayatını kaybetti

Arızalı vincini, çekmeye gelen vince bağlarken sıkışarak hayatını kaybetti

Denizli - 22.03.2022
Türk dünyasının gelenekleri Nevruz Bayramı'nda anlatıldı

Türk dünyasının gelenekleri Nevruz Bayramı'nda anlatıldı

Denizli - 22.03.2022
Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç nereli, kaç yaşında? Hayati İnanç hayatı ve biyografisi!

Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç nereli, kaç yaşında? Hayati İnanç hayatı ve biyografisi!

Denizli - 22.03.2022
Dart Türkiye Finallerine Denizli okulları damga vurdu

Dart Türkiye Finallerine Denizli okulları damga vurdu

Denizli - 22.03.2022
Gençler Denizli'nin doğal ve kültürel değerleriyle buluşuyor

Gençler Denizli'nin doğal ve kültürel değerleriyle buluşuyor

Denizli - 22.03.2022
Merkezefendi'nin gözü Tofaş'ta

Merkezefendi'nin gözü Tofaş'ta

Denizli - 22.03.2022
MÜSİAD Muğla yönetimi Aydın, İzmir ve Manisa şubelerini ziyaret etti

MÜSİAD Muğla yönetimi Aydın, İzmir ve Manisa şubelerini ziyaret etti

Denizli - 22.03.2022
Teknik servis gibi gelip mahalledeki doğalgaz topraklamalarını çaldılar

Teknik servis gibi gelip mahalledeki doğalgaz topraklamalarını çaldılar

Denizli - 22.03.2022
Son dakika haberleri! Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada öldü

Son dakika haberleri! Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada öldü

Denizli - 22.03.2022
Yalova Belediyesindeki 'zimmete para geçirme' davasına devam edildi

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasına devam edildi

Denizli - 22.03.2022
Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 kütüphaneci alımı için ilan yayınladı

Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 kütüphaneci alımı için ilan yayınladı

Denizli - 22.03.2022
Büyükşehir sporcuları milli mesaiye başlıyor

Büyükşehir sporcuları milli mesaiye başlıyor

Denizli - 22.03.2022
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Denizli - 22.03.2022
Türkiye'nin ilk ayak tenisi şampiyonu, Avrupa hazırlıklarını tamamladı

Türkiye'nin ilk ayak tenisi şampiyonu, Avrupa hazırlıklarını tamamladı

Denizli - 22.03.2022
Son dakika haber! Denizli'de 2022 yılının ilk orman yangında 1 hektar alan zarar gördü

Son dakika haber! Denizli'de 2022 yılının ilk orman yangında 1 hektar alan zarar gördü

Denizli - 22.03.2022
Bir sezonda attığı 43 golle dikkatleri üzerine çekti

Bir sezonda attığı 43 golle dikkatleri üzerine çekti

Denizli - 22.03.2022
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli kütüphaneci alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli kütüphaneci alacak

Denizli - 22.03.2022
Gece balkona çıkıp 'Beni öldürecekler' diye bağırdı, polis eve girdiğinde kimseyi bulamadı

Gece balkona çıkıp "Beni öldürecekler" diye bağırdı, polis eve girdiğinde kimseyi bulamadı

Denizli - 22.03.2022
Cinsel organlarında yarım kilo uyuşturucuyla yakalandılar

Cinsel organlarında yarım kilo uyuşturucuyla yakalandılar

Denizli - 21.03.2022
Ege’de yer alan Denizli’nin üç bölgede de toprakları vardır. 11.861 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Ege Bölgesi’nde olmasına rağmen genellikle İç Anadolu Bölgesi’nin iklim özellikleri görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Denizli’nin Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas olarak 19 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Denizli haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Denizli son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
title