Denizli Haber, Denizli Son Dakika Haberleri - Haberler

Denizli 140.915 (2020 itibarıyla) 140.915 18° 18° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

05:27 Öğle

13:14 İkindi

16:44 Akşam

19:29 Yatsı

20:46 Vali Ali Fuat Atik Bld. Başkanı Osman Zolan - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.denizli.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.denizli.bel.tr/ Bölgesi Ege Bölgesi İlçe Sayısı 19 Yüzölçümü 12.321 km2 Rakım 354m Posta Kodu 20000 Alan Kodu 258 Plaka Kodu 20 Koordinatı 37.77417, 29.0875 Denizli Seçim Sonuçları

Ege’de yer alan Denizli’nin üç bölgede de toprakları vardır. 11.861 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Ege Bölgesi’nde olmasına rağmen genellikle İç Anadolu Bölgesi’nin iklim özellikleri görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Denizli’nin Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas olarak 19 ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Denizli haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Denizli son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.