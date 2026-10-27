Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında Haber Videosunu İzle
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne bu sabah operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Polis, belediye binasında ve Doğan’ın evinde arama yaptı.

  • Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan gözaltına alındı.
  • Polis, belediye ana hizmet binası ile Başkan Doğan'ın evi dahil toplam 16 adreste eş zamanlı arama yaptı; gözaltına alınanların sayısı 17 olarak aktarıldı.
  • Merkezefendi Belediyesi'ne 15 Mayıs'ta da operasyon düzenlenmiş, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlamalarıyla 13 kişi gözaltına alınmış, aralarında Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyonda polis ekipleri belediye binasına ve bazı adreslere eş zamanlı olarak gitti. Gözaltına alınanlar arasında, Eylül ayında CHP’den ayrılıp Yeni Parti’ye katılan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi de bulunuyor.

BELEDİYE BİNASINDA VE EVDE ARAMA

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde Sırakapılar Mahallesi’ndeki belediye ana hizmet binasına gelerek güvenlik önlemi aldı. Binaya girişlerin durdurulduğu ve personelin içeri alınmadığı öğrenildi. Polisin belediye binasında ve Başkan Doğan’ın evindeki aramaları sürüyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre Doğan’ın evindeki aramaya Denizli Cumhuriyet savcısı da katıldı. Başkan yardımcıları Fatma Atıcı ile Hüdai Tirit’in ve Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı’nın evlerinde de arama yapıldığı, toplam 16 adreste arama yapıldığı ileri sürüldü.

17 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİASI

Yerel basında, aralarında Başkan Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ve 1 başkan yardımcısının da bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

MAYIS AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Merkezefendi Belediyesi’ne bu yılın Mayıs ayında da operasyon düzenlenmişti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 Mayıs’ta 13 kişi gözaltına alınmıştı. “İhaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın, belediyenin halk süt temini ile evcil hayvan mama makinelerine ilişkin ihale süreçlerine odaklandığı belirtilmişti. Bugünkü operasyonun bu soruşturmayla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

ŞENİZ DOĞAN KİMDİR?

1980'de Denizli’nin Bekilli ilçesinde doğan Şeniz Doğan, avukatlık yaptıktan sonra siyasete girdi. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Merkezefendi Belediye Başkanı seçildi. Doğan’ın YENİ Parti’ye katıldığını 15 Eylül’de partinin Denizli Milletvekili Şeref Arpacı duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı

İki ilçede yollar göle döndü! Canlarını zor kurtardılar
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda

Otomotiv devinden şoke eden veda kararı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi biter bitmez kavga çıktı

Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular birbirine girdi
Uğurcan Çakır'dan Ederson için bomba yorum

Ederson için yaptığı yorum bomba
Fenerbahçe otobüsü tesislere döndü! Görenler şaşırdı

Bu takım bu hallere nasıl düştü?

Bakırköy Belediyesi'ne operasyon! 5'i başkan yardımcısı 56 kişi gözaltında

Türkiye güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbh6mzm4tm7:

ben çalamadım siz çaldınız diye hased edip operasyon yapıyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü

Antalya'dan sonra İstanbul! Görüntü bu sabah kaydedildi
Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı

Mert Hakan'dan polisimize büyük ayıp!
Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın

Tüm ülkeye acil çağrı! Gıda ve su stoklayın
Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaştı

Ayrılık kısa sürdü! İdris Aybirdi’den Seray Kaya paylaşımı
İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor

Maç sonunda söylediği şey Fener taraftarını daha da çileden çıkaracak
Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu

Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu