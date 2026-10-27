Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

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Merkezefendi Belediyesi’ne yönelik operasyonda polis ekipleri belediye binasına ve bazı adreslere eş zamanlı olarak gitti. Gözaltına alınanlar arasında, Eylül ayında CHP’den ayrılıp Yeni Parti’ye katılan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi de bulunuyor.

BELEDİYE BİNASINDA VE EVDE ARAMA

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde Sırakapılar Mahallesi’ndeki belediye ana hizmet binasına gelerek güvenlik önlemi aldı. Binaya girişlerin durdurulduğu ve personelin içeri alınmadığı öğrenildi. Polisin belediye binasında ve Başkan Doğan’ın evindeki aramaları sürüyor.

Yerel basında yer alan bilgilere göre Doğan’ın evindeki aramaya Denizli Cumhuriyet savcısı da katıldı. Başkan yardımcıları Fatma Atıcı ile Hüdai Tirit’in ve Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı’nın evlerinde de arama yapıldığı, toplam 16 adreste arama yapıldığı ileri sürüldü.

17 KİŞİNİN GÖZALTINA ALINDIĞI İDDİASI

Yerel basında, aralarında Başkan Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ve 1 başkan yardımcısının da bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

MAYIS AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Merkezefendi Belediyesi’ne bu yılın Mayıs ayında da operasyon düzenlenmişti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 15 Mayıs’ta 13 kişi gözaltına alınmıştı. “İhaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın, belediyenin halk süt temini ile evcil hayvan mama makinelerine ilişkin ihale süreçlerine odaklandığı belirtilmişti. Bugünkü operasyonun bu soruşturmayla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.

ŞENİZ DOĞAN KİMDİR?

1980'de Denizli’nin Bekilli ilçesinde doğan Şeniz Doğan, avukatlık yaptıktan sonra siyasete girdi. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Merkezefendi Belediye Başkanı seçildi. Doğan’ın YENİ Parti’ye katıldığını 15 Eylül’de partinin Denizli Milletvekili Şeref Arpacı duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı