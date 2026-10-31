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Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı

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Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın rüşvet, ihaleye fesat ve imar soruşturmasında 7 şüpheliye adli kontrol uygulandı.

(DENİZLİ) - Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşinin de arasında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 27 Ekim'de gözaltına alınan YENİ Partili Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da arasında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Denizli Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı tarafından Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, Gökhan Sarıkaya, Abdullah Hülagü, Yurdagül Okkacı ve Hüdai Tirit tutuklama talebiyle, 7 kişi ise haklarında adli kontrol uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tutuklanması talep edilenlerden Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi ile Hülagü, Okkacı ve Tirit'in tutuklanmasına karar verilirken, Sarıkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sulh ceza hakimi, cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda diğer 7 şüpheliye de adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

Soruşturma "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "imar mevzuatına aykırı davranmak" suçları kapsamında yürütülüyor.

YENİ PARTİ YÖNETİCİLERİ ADLİYE ÖNÜNDE BEKLEDİ

Gözaltına alınanların adliyeye sevk edilmelerinden itibaren YENİ Parti yetkilileri ve üyeleri de adliye önünde kararı beklemeye başladılar.

YENİ Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, burada yaptığı açıklamada, Şeniz Doğan'ın 2024 yerel seçimlerinde yüzde 60 dolayında oy alarak belediye başkanı seçildiğini anımsattı ve yürütülen işlemlerin siyasi olduğunu kaydetti.

Horzum, Doğan'ın yanında olduklarını belirtti. Soruşturmanın hukuka uygun ve adil biçimde yürütülmesini istediklerini dile getiren Horzum, hiç kimsenin yargılanmaktan muaf olmadığını, ancak herkesin adil yargılanma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

"YARGININ SEÇİLMİŞLER ÜZERİNDEKİ TAHAKKÜMÜ DEVAM EDİYOR"

YENİ Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan da sulh ceza hakimliğinin kararının açıklanmasının ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Normal yargılama sürecinde, hukukun normal işlediği bir süreçte bırakın tutuklu yargılamayı, şüpheliler hakkında soruşturma yapacak somut hiçbir delil yok. Beyana dayalı ithamları yargılamanın konusu haline getirmiş oldular. Yargının seçilmiş insanlar üzerindeki tahakkümü devam etmektedir" dedi.

Kaynak: ANKA
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