Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Beyağaç'ta Kaymakam Haydari, okul dönüşü kaza geçiren öğrenciyi ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Beyağaç'ta Kaymakam Haydari, okul dönüşü kaza geçiren öğrenciyi ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Beyağaç’ta Kaymakam Servet Haydari, okul dönüşü kaza geçiren öğrenciyi evinde ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Haydari, öğrencinin durumunun iyi olduğunu belirtti ve benzer kazaların önlenmesi için kurumların önlem alacağını söyledi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Kaymakam Servet Haydari, okul dönüşünde kaza geçiren öğrenciyi evinde ziyaret ederek öğrenciye ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlgili kurum amirlerinin de eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Haydari, öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencinin durumunun iyi olduğunu öğrenmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Haydari, öğrenciye ve ailesine geçmiş olsun temennilerini ileterek moral verdi.

Öğrenci güvenliği için önlem mesajı

Ziyarette öğrencilerin güvenliğinin önemine dikkat çeken Kaymakam Servet Haydari, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda ilgili kurumlar tarafından çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Öğrencinin durumunu yakından takip eden ve aileye geçmiş olsun dileklerini bizzat ileten Kaymakam Haydari'nin ziyareti, vatandaşlarla doğrudan iletişimin ve çocukların güvenliğine yönelik hassasiyetin önemini bir kez daha ortaya koydu. Beyağaç'ta öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumların iş birliği içerisinde gerekli tedbirler alınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Bağcılar'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul'u kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapatıldı
Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper Yılmaz alarmı! Karar verildi

Galatasaray'da derbi öncesi Barış Alper alarmı! Karar verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Hırsızlık yaparsan ellerini keserler!

Yıldız futbolcunun eşinden kan donduran sözler: Ellerini keserler!
Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırmışlar! 13 adrese polis baskını

Masaj salonu değil fuhuş yuvası! Polis baskını skandalı ortaya çıkardı
Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı

Ciddi ilişki için sosyal medyadan ilan verdi! Belgelerini tek tek paylaştı
Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti

Metroda yaşlı adamın eline tutuşturduğu kağıda isyan etti
Turistleri kiliseye alan rahip eylemcilere hareket çekti!

Kilisenin kapılarını turistlere açtı, eylemcilere böyle karşılık verdi
Şehri ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti

Şehri ayağa kaldıran görüntü
Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var

Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Herkes şaşkın