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Karşıyaka, Denizli İdmanyurdu deplasmanında bin kişilik taraftar desteği bulacak

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Karşıyaka, Denizli İdmanyurdu deplasmanında bin kişilik taraftar desteği bulacak
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Karşıyaka, 1 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak. Deplasman maçında yeşil-kırmızılı taraftarlara misafir tribününde bin kişilik yer ayrıldı; bilet fiyatı 130 TL olarak belirlendi.

3'üncü Lig 2'nci Grup ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son haftalarda teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde yoluna kayıpsız devam eden Karşıyaka pazar günü Denizli İdmanyurdu deplasmanında taraftar desteğinden mahrum kalmayacak. Kaf-Kaf'ın 1 Kasım Pazar günü saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda çıkacağı deplasman maçında konuk yeşil-kırmızılı taraftarlara misafir tribününde bin kişilik yer ayrıldı. Denizli temsilcisi deplasman tribünü biletlerini de 130 TL olarak belirledi. Karşıyaka taraftarları deplasmanda takımlarının yanında olmak için organizasyon hazırlığında.

Sezona ilk 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle başlayan Karşıyaka lig ve kupadaki son 6 maçta ise 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkışa geçmişti. Denizli İdmanyurdu ise bu sezon ilk 7 haftada galip gelemezken geçen hafta Bigaspor'u 2-0 yenerek zincir kırmayı başardı. Sakatlığı yüzünden 2 haftadır forma giyemeyen Ensar'ın iyileştiği Karşıyaka'da sezon başından bu yana görev yapamayan Fatih Taşdelen hafta içinde kupada Boluspor deplasmanında son anda oyuna girip ilk kez oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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