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Denizli İdmanyurdu, 8'inci haftada Bigaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı

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Denizli İdmanyurdu, 8'inci haftada Bigaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı
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Denizli İdmanyurdu, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk galibiyetini 8'inci haftada Bigaspor'u 2-0 yenerek aldı. Atakan Üner ve Emirhan Kahraman'ın ilk yarıdaki golleriyle öne geçen kırmızı-siyahlılar, rakibinin 3 haftalık galibiyet serisini bitirip 6 puana ulaştı.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu, sezonun ilk galibiyetini 8'inci haftada almanın sevincini yaşadı. İlk 7 müsabakada 4 yenilgi, 3 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, evinde ligin yeni ekiplerinden Bigaspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Müsabakanın ilk yarısında Atakan Üner ve Emirhan Kahraman'ın golleriyle skor üstünlüğü yakalayan Denizli temsilcisi, kalesini gole kapatarak 3 puana uzandı. Rakibinin 3 haftalık galibiyet serisini sonlandıran Denizli İdmanyurdu, 6 puana ulaşıp düşme hattından çıkmak için umut tazeledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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