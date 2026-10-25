Denizli İdmanyurdu, 8'inci haftada Bigaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı

Denizli İdmanyurdu, 8'inci haftada Bigaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli İdmanyurdu, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk galibiyetini 8'inci haftada Bigaspor'u 2-0 yenerek aldı. Atakan Üner ve Emirhan Kahraman'ın ilk yarıdaki golleriyle öne geçen kırmızı-siyahlılar, rakibinin 3 haftalık galibiyet serisini bitirip 6 puana ulaştı.
3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu, sezonun ilk galibiyetini 8'inci haftada almanın sevincini yaşadı. İlk 7 müsabakada 4 yenilgi, 3 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, evinde ligin yeni ekiplerinden Bigaspor'u 2-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Müsabakanın ilk yarısında Atakan Üner ve Emirhan Kahraman'ın golleriyle skor üstünlüğü yakalayan Denizli temsilcisi, kalesini gole kapatarak 3 puana uzandı. Rakibinin 3 haftalık galibiyet serisini sonlandıran Denizli İdmanyurdu, 6 puana ulaşıp düşme hattından çıkmak için umut tazeledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı