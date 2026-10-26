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Denizli'de okul güvenliği yedi bakanlık protokolüyle hızlandırıldı

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Denizli'de okul güvenliği yedi bakanlık protokolüyle hızlandırıldı
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Denizli'de okul güvenliği çalışmaları, yedi bakanlıkça imzalanan protokol kapsamında hızlandırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm okullarca doldurulan Okul Durum Değerlendirme Ölçeği'ne göre okulları 1, 2, 3 ve 4. öncelik derecesine ayırdı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda, yedi bakanlık tarafından imzalanan "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında Denizli'de okul güvenliğine yönelik çalışmalar hızlandırıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürünün katılımıyla düzenlenen toplantının ardından çalışmalar hızlandırıldı.

Bu kapsamda, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından risk değerlendirmesi ve planlama çalışmaları çerçevesinde Okul Durum Değerlendirme Ölçeğinin tüm okullar tarafından doldurulması sağlandı. Ölçek doğrultusunda okulların 1, 2, 3 ve 4. öncelik derecelerine ayrılarak okul güvenliğine ilişkin değerlendirmeler, ilgili kurumların koordinasyonunda gerçekleştirildi. Okulların güvenliğine yönelik risklerin önceden tespit edilmesi ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması amacıyla il genelinde okul müdürleri kurul toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılarda okul kolluk görevlileri ve irtibat görevlileriyle iletişim halinde güncel bilgilerin paylaşılması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve koruyucu-önleyici tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması planlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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