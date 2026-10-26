Denizli Çivril'de Işıklı Millet Bahçesi hafta sonu ziyaretçilerin uğrak noktası oldu

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Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Millet Bahçesi, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri oldu.

Çivril'e kazandırılan Işıklı Millet Bahçesi, Denizli'de hafta sonu yaşanan yazdan kalma havayı fırsat bilen aileler ve arkadaş gruplarının bir araya geldiği önemli noktalardan birisi haline geldi. Doğal güzelliği ve dinlenme imkanlarıyla öne çıkan Işıklı Millet Bahçesinde doğayla iç içe ortamda yemek yiyen vatandaşlar, sohbet ederek güzel havanın tadını çıkardı.

Millet bahçesinde vakit geçiren Süleyman Altınyaldız, Türkiye'nin doğal güzelliklerine vurgu yaparak, "Almanya'da böyle bir yer bulamayız. Türkiyemiz cennet bahçemiz, tertemiz. Yazdan kalma günü değerlendirmek istedik" dedi.

Alanda ailelerin rahatça oturup yemek yiyebildiğini ve sohbet edebildiğini belirten Altınyaldız, bu imkanların değerinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

"Arkadaşımla günümüzü değerlendiriyoruz"

Hafta sonunu arkadaşıyla birlikte millet bahçesinde geçiren Abdullah Ekrem ise "Burada arkadaşımla günümüzü değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı