Denizli Çivril'de Işıklı Avlağı'nda 625 avcı denetlendi, 19 idari işlem uygulandı

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Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Genel Avlağı'nda yapılan denetimlerde 625 avcı kontrol edildi. Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenenler hakkında 19 idari işlem uygulanırken, yasa dışı avcılıkta kullanılan ekipmanlara el konuldu.

Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çivril Şefliği ekipleri, su kuşları av sezonunun başlamasıyla birlikte Işıklı Genel Avlağı'nda koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. 24 Ekim 2026'da başlayan 3. grup su kuşları avcılığı kapsamında, 24-25 Ekim tarihlerinde yapılan denetimlerde avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve yaban hayatının korunması amacıyla kontroller gerçekleştirildi.

625 avcı kontrol edildi

İki gün süren denetimlerde toplam 625 avcı kontrol edildi. Tespit edilen ihlaller nedeniyle 19 idari işlem uygulanırken, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 3 ses cihazı, 2 akü ve 1 av teknesine el konuldu. Denetimlerde yasa dışı avlandığı tespit edilen 1 yeşilbaş ördek ile 4 çamurcun ördek muhafaza altına alındı.

Çivril DKMP Şefliği tarafından yapılan açıklamada, kurallara uygun avlanan avcılara teşekkür edildi. Denetimlere destek veren paydaş kurumlar ile Çivril Avcılık ve Atıcılık Kulübüne de katkılarından dolayı teşekkür mesajı iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı