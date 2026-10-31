Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Başkan Şeniz Doğan dahil 5 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merkezefendi Belediyesi soruşturmasında Başkan Şeniz Doğan dahil 5 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ve Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit de yer aldı.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 5'i tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit de yer aldı.

Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, sabah saat 07.30'da adliyeye getirildi. Şüphelilerin adli işlemleri gece saatlerine kadar sürdü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme tarafından Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, eşi Mehmet Ali Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit, Mali Hizmetler Müdürü Yurdagül Okkacı ve iş insanı Abdullah Hülagü'nün tutuklanmasına karar verildi. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın savcılıkta 40 sayfa ifade verdiği öğrenildi. Başkan Doğan ve diğer tutukluların adliye çıkışında dışarıda bekleyen vatandaşlar ıslıklarla destek verdiği görüldü. Tutuklanan Başkan Doğan, saatlerce adliye önünde bekleyenler tarafından alkışlarla cezaevine uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 64 sitede yayınlandı.
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler

Öldüresiye dayak anbean kamerada! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı

Kan donduran mumya ceset vahşeti, yıllar sonra aydınlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat'ta servis minibüsüne saldırı! Öğrenciler o anları kaydetti

Resmen gözü döndü! Çocukları hiç düşünmeden saldırdı
Leroy Sane'den kameramana canlı yayında küfür

Sane'den kameramana büyük terbiyesizlik
Daltonlar operasyonunda 90 şüpheliden 76'sı tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

Daltonlar'a dev operasyon! 100'e yakın kişi hakim karşısında
Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz

Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!
Hakan Fidan, Marco Rubio ile görüştü: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı

Atlanta'da kritik buluşma: Masada İran, Gazze ve Ukrayna vardı
Galatasaray Konya'da farka koştu

Galatasaray rakibine gol oldu yağdı
G20'de aile fotoğrafı, Lavrov'la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı

G20'de kriz! Fotoğraf çekimi iptal edildi