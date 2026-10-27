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G Grubu ikincisi Denizli Basket, yarın Azerbaycan'da Landau Lions'a konuk olacak

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G Grubu ikincisi Denizli Basket, yarın Azerbaycan'da Landau Lions'a konuk olacak
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FIBA Europe Cup G Grubu'nda ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci sırada bulunan Yukatel Denizli Basket, yarın Azerbaycan deplasmanında Landau Lions'a konuk olacak. Bakü'deki maç 19.30'da başlayacak, ilk 3 maçını kaybeden Landau Lions grupta son sırada yer alıyor.

FIBA Europe Cup G Grubu'nda çıktığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci sıraya kurulan Yukatel Denizli Basket yarın Azerbaycan deplasmanında Landau Lions'a konuk olacak. Bakü Spor Sarayı'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Avrupa arenasında üst üste 3 deplasman maçına çıktığı haftalardan geçen Denizli Basket, Portekiz ve İsviçre'nin ardından Azerbaycan'a giderek 3 haftada binlerce kilometre mesafe kaydetti. Denizli ekibi grupta haftaya 3 Kasım'da ise Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı ağırlayacak. Landau Lions grupta ilk 3 maçını kaybederek son sıraya demir attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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