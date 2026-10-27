Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı

27 KİŞİ GÖZALTINDA

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bu sabah Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve kendisi gibi avukat olan eşi Mehmet Ali Doğan'ın yanı sıra, belediye başkan yardımcısı ve bazı belediye çalışanları ile inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Çevik Kuvvet ekipleri tarafından giriş-çıkışa kapatılan belediye binasında yapılan aramalar öğlen saatlerinde tamamlandı. Ardından binaya belediye çalışanlarının girişine tekrar izin verildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı