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Manisa'da 152 yıl hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki firari yakalandı

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Manisa'da 152 yıl hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki firari yakalandı
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MANİSA'da, 65 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 152 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.S. (17), yakalanıp, tutuklandı.

MANİSA'da, 65 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 152 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.S. (17), yakalanıp, tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 709 Sokak'taki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durumundan şüphelenilen H.S. durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. H.S.'nin, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli Çocuk Mahkemeleri tarafından 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 65 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında toplam 152 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan H.S., çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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