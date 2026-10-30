Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Merkezefendi Belediyesi'nde Başkan Doğan ve eşi dahil 17 kişi adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merkezefendi Belediyesi'nde Başkan Doğan ve eşi dahil 17 kişi adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Merkezefendi Belediyesine operasyon düzenlendi, gözaltına alınan Başkan Şeniz Doğan ve eşi dahil 17 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda toplam 27 kişi gözaltına alınmıştı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 27 Ekim'de Merkezefendi Belediyesi'ne 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarından operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde yapılan operasyon kapsamında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve kendisi gibi avukat olan eşi Mehmet Ali Doğan'ın yanı sıra, belediye başkan yardımcıları ve bazı belediye çalışanları ile inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alındı. Merkezefendi Belediye binası ile Başkan Doğan'ın evinde ve diğer gözaltına alınan kişilerin evlerinde aramalar yapıldı, delillere el konuldu.

Gözaltına alınan 27 kişi ayrı ayrı gruplar halinde sağlık raporları alındıktan sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma kapsamında inşaat firması yetkilisi 7 kişi, alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcısı ve belediye müdürlerinin de aralarında bulunduğu 3 kişi önceki gün adliyeye sevk edildi. Başkan Yardımcısı ve belediyede müdür olarak görevli 2 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başkan Doğan ve eşinin de aralarında bulunduğu 17 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı

7 ülkede aynı anda yayımlandı! Erdoğan'dan hayati çağrı: Artık zaruret
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti

Komedi filmi değil, gerçek!
Cristiano Ronaldo 15 dakikada hat-trick yaptı, Al Nassr 5-2 kazandı

41 yaşında bunu da yaptı! Cristiano Ronaldo'ya 15 dakika yetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi

Oklar onu gösteriyor! İddia doğruysa durum hayli vahim
MİT'ten Afganistan'da DEAŞ'a operasyon! Uğur Bahadır yakalandı

MİT'ten 4 bin kilometre öteye operasyon! Kıskıvrak yakalandı
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek

Türkiye'ye büyük yatırım! Alman devi otomobil üretecek
Fenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası! Engel babası oldu

Messi'ye yapılan teklif ortaya çıktı
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri

Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni