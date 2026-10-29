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Yukatel Denizli Basket, Landau Lions'a uzatmada 94-86 yenildi

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Yukatel Denizli Basket, Landau Lions'a uzatmada 94-86 yenildi
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FIBA Europe Cup G Grubu 4. haftasında Landau Lions'a konuk olan Yukatel Denizli Basket, normal süresi 80-80 biten maçta uzatmada 94-86 yenildi. Denizli ekibi grupta 4 maç sonunda 2 galibiyette kalarak liderlik yarışında avantaj kaybetti; Azerbaycan ekibi ilk galibiyetini aldı.

FIBA Europe Cup G Grubu'nun 4'üncü haftasında Azerbaycan'da Landau Lions deplasmanına çıkan Yukatel Denizli Basket rakibine normal süresi 80-80 biten maçta uzatmada 94-86 yenilmekten kurtulamadı. Denizli ekibi grupta 4 maç sonunda 2 galibiyette kalıp liderlik yarışında avantaj kaybetti. Azerbaycan ekibi ise ilk galibiyetini aldı.

Başantrenör Zafer Aktaş, "Bizim için süreç ağırlaşmaya başladı. Oyun ritmimiz, fiziksel sertliğimiz gün geçtikçe eriyor. Eksiğimiz olduğu da aşikar. Bu durumdan bir an önce çıkmalıyız ki Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde var olmaya devam edebilelim" dedi. Avrupa arenasında üst üste 3 uzak deplasmana çıktığı periyodu tamamlayan Denizli Basket grupta haftaya Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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