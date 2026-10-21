Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Çivril'de kışlık pekmez için şıra imeceyle yaklaşık 5 saat kaynatılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Çivril'de kışlık pekmez için şıra imeceyle yaklaşık 5 saat kaynatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı İmrallı Mahallesi'nde bağlardan toplanan üzümler, imece usulüyle işlenerek kışlık pekmeze dönüştürülüyor. Şıra odun ateşinde yaklaşık 5 saat kaynatılıyor; yoğun kıvamlı pekmez hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de kazandayken sipariş alıyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde üzüm üretimiyle tanınan İmrallı Mahallesi'nde, kışlık pekmez hazırlıkları başladı. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan pekmez, yoğun kıvamı ve kendine özgü lezzetiyle ilgi görüyor.

Çivril'in İmrallı Mahallesi'nde bağlardan toplanan üzümler, mahalle sakinlerinin yardımlaşmasıyla pekmeze dönüştürülüyor. Yıllardır sürdürülen üretim geleneğinde üzüm suyu, belirli aşamalardan geçirildikten sonra odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor. İmrallı Mahallesi'nde kuşaktan kuşağa aktarılan pekmez geleneği, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de bölgenin yöresel lezzetlerinin yaşatılmasına öncülük ediyor.

Kendi bağında yetiştirdiği üzümlerden pekmez üreten Huriye Cura, eşiyle birlikte topladıkları üzümleri komşu ve akrabalarının desteğiyle işliyor. Ezilen üzümlerden elde edilen şıra, pekmez toprağıyla kestirildikten sonra ilk kaynatma işlemine alınıyor. Dinlendirilip süzülen şıra, yeniden kazanlara konularak yaklaşık 5 saat boyunca kaynatılıyor. Böylece geleneksel yöntemlerle pekmez elde ediliyor.

İmrallı üzümünün lezzeti pekmeze yansıyor

Pekmez yapımının aile büyüklerinden öğrenilen yöntemlerle sürdürüldüğünü belirten Huriye Cura, İmrallı üzümünden elde edilen pekmezin koyu kıvamı ve farklı lezzetiyle tercih edildiğini söyledi. Kış aylarında sofralarda önemli bir yere sahip olan pekmezi hem kendi ihtiyaçları için hazırladıklarını hem de talep üzerine satışa sunduklarını belirten Cura, mahalledeki bu geleneği yaşatmaya devam ettiklerini ifade etti.

Bağlarda 10 farklı üzüm çeşidi yetiştiriliyor

Üzüm üreticisi Rıfat Cura ise bağında 10 farklı üzüm çeşidi yetiştirdiğini, bunlar arasında Çal Karasının öne çıktığını dile getirdi. Bölgenin toprak yapısının üzümün tadı üzerinde etkili olduğunu belirten Cura, farklı üzüm çeşitlerinden elde edilen şırayı harmanlayarak daha yoğun kıvamlı pekmez ürettiklerini kaydetti.

Pekmez daha kazandayken sipariş alıyor

Mahalle sakinlerinden Kezban Keskin de Eylül ve Ekim aylarında yoğunlaşan pekmez üretiminin imece usulüyle gerçekleştirildiğini söyledi. Her ailenin öncelikle kendi kışlık ihtiyacını hazırladığını, ihtiyaç fazlasının ise satışa sunulduğunu belirten Keskin, İmrallı pekmezine olan talebin yüksek olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler

7 meslek grubuna daha yeşil pasaport! TBMM'ye sunuldu, işte kriterler
ATM'de bunu yapanlar yandı! Yargıtay'dan kritik karar

ATM'de bunu yapanların başı fena yanacak
Dronla vurulan araçtaki adam diri diri yandı! Dehşet anlarını gözyaşlarıyla kaydetti

Araçtaki adam diri diri yandı, o anları kaydederken kendini tutamadı
Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti

"Allah'ım sen affet" dedi, servetini ortaya koydu! Sonu kötü bitti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Fabrikadaki ölümde kahreden detay! 10 gün önce...
Didem Belen: Somer Sivrioğlu beni aldattı, tehdit ediliyorum

Somer Şef’in sevgilisinden bomba iddia: Aldatıldım, tehdit ediliyorum
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!

Herkes şaşkın! Fener’i yaktı, ödülü kaptı
Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var

Türk turisti şaşkına çeviren görüntü! Sırrını kısa sürede çözdü
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti
Sokaklar savaş alanı, o TikTok derdinde!

Devrimi sen mi yapacaksın!
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde sis, doğuda sağanak var

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi