Karayolları bültenine göre birçok yolda çalışma var, sürücüler yavaş gitmeli

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Akşemsettin Viyadüğü'nde güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Nazilli-Kuyucak kavşakları 12-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Bilecik-Sakarya yolunun 18-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden sürdürülüyor.

Alaca-Zile yolunun 3-9. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Ereğli Çevre yolunun 11-13. kilometrelerindeki Ereğli Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Safranbolu istikameti trafiğe kapatıldığından, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bingöl-Solhan yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 0-1. kilometrelerindeki Devlet Demiryolları Üst Geçit 2 Köprüsü'nün bakım ve onarım, Fatsa-Ordu yolunun 25-26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Kaynak: AA