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Karşıyaka taraftarına Denizli'de ayrılan deplasman kontenjanı 70 kişiye düşürüldü

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Karşıyaka taraftarına Denizli'de ayrılan deplasman kontenjanı 70 kişiye düşürüldü
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Denizli İdmanyurdu deplasmanı öncesi ev sahibi yönetim, Karşıyaka taraftarına ayrılan bin kişilik kontenjanı 70 kişiye düşürdü. Deplasmana hazırlanan taraftarlar, 18 bin 745 koltuklu statta neden 70 kişilik yer ayrıldığını Denizli yönetimine sordu.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftaların formda takımı Karşıyaka pazar günü çıkacağı Denizli İdmanyurdu deplasmanı öncesi kontenjan sürprizi yaşadı. Ev sahibinin iç saha maçlarını oynadığı Denizli Atatürk Stadı'nda konuk yeşil-kırmızılı taraftarlara ayrılan deplasman tribünü kontenjanı şok kararla düşürüldü. Toplam 18 bin 745 koltuk kapasiteli statta misafir taraftarlara ilk etapta yasal yüzde 5'lik deplasman takımı kontenjanı olan bin kişilik yer ayıran ev sahibi yönetim ardından kararını değiştirdi.

Karşıyaka taraftarları için ayrılan bin kişilik tribün kontenjanı 70 kişiye düşürüldü. Denizli'ye gitmek için deplasman hazırlığı yapan yeşil-kırmızılı taraftarlar büyük şaşkınlık yaşayıp duruma tepki gösterdi. Karşıyaka taraftarları, 18 bin 745 kişilik Denizli Atatürk Stadı'nda kendilerine neden 70 kişilik yer ayrıldığını Denizli ekibinin yönetim kuruluna sordu. Geçen sezon iki takım arasında Denizli'de oynanan karşılaşmada bir sorun çıkmamış, sağanak yağmur yağdığı için Denizli Emniyeti maçın ikinci yarısında Karşıyaka taraftarını kapalı tribüne almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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