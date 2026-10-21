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Denizli İdmanyurdu yönetimi eski başkan İbrahim Gürel'e yazılı tepki gösterdi

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Denizli İdmanyurdu yönetimi eski başkan İbrahim Gürel'e yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, eski başkanın müsabaka öncesi haksız ve gerçeklikten uzak sözlerinin takımın hazırlık sürecini olumsuz etkilediği, kulüple ilişiğinin kesildiği ve hukuki yollara başvurulduğu bildirildi.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Denizli İdmanyurdu'nda yönetim isim vermeden eski başkan İbrahim Gürel'e tepki gösterilen yazılı bir açıklama yayınladı. Kırmızı-siyahlı yönetim, "Kulübümüzle maddi ve manevi herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmayan eski yönetim kurulu başkanı şahsın, takımımızın ligde oynayacağı her müsabaka öncesinde sistematik olarak yaptığı haksız ve gerçeklikten uzak açıklamaları sebebiyle kamuoyunu aydınlatma gerekliliği hasıl olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Denizli temsilcisinden yapılan açıklama şöyle: "Bu açıklamalar kulübümüzün çalışma düzenini ve takımımızın müsabakalara hazırlık sürecini olumsuz etkilemektedir. Kulübümüzün başarısını istediğini ileri süren şahsın art niyetli tutumunu sürdürmesi, söz konusu söylemlerinin samimiyetini ve inandırıcılığını da ortadan kaldırmaktadır. Şahsın, haksız ve mesnetsiz iddialar ile kulübümüze zarar verme gayretinin önüne geçilebilmesi adına kulübümüz ile olan ilişiği yönetim kurulumuzun kararı ile kesilmiştir. Hukuki yollara başvurulmuş olup konuya ilişkin beyan ve delillerimiz ilgili mercilere sunulmuştur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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