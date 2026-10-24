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Denizli İdmanyurdu 1959 Spor, Bigaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattındaki Denizli İdmanyurdu, evinde zirve mücadelesi veren Bigaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini aldı. Atakan Üner ve Emirhan Kahraman'ın golleriyle kazanan Denizli ekibi 6 puana yükseldi, Bigaspor 14 puanda kalıp zirve yarışında yara aldı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında yer alan Denizli İdmanyurdu 1959 Spor evinde, zirve mücadelesi veren Bigaspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyet sevincini yaşadı.

Denizli İdmanyurdu, henüz 4'üncü dakikada Atakan Üner'in golüyle öne geçti: 1-0. Denizli ekibi dakikalar 21'i gösterdiğinde Emirhan Kahraman'la farkı ikiye çıkardı. Maçın ilk yarısını Denizli İdmanyurdu takımı 2-0 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci devresinde ise sonuç değişmedi, Denizli İdmanyurdu ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Denizli İdmanyurdu 6 puana yükseldi. Bigaspor ise 14 puanda kalıp zirve yarışında yara aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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