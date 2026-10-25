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Çameli'de düzenlenen ceviz hasat şenliğine Denizli Valisi Köşger katıldı

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Çameli'de düzenlenen ceviz hasat şenliğine Denizli Valisi Köşger katıldı
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Denizli Valisi Köşger, Çameli'de Ceviz Hasat Şenliği'ne katıldı ve ceviz işleme tesisini gezdi. Köşger, Çameli'nin Denizli'de en fazla ceviz üreten ilçe olduğunu, kentin geçen yıl Türkiye üçüncüsü, önceki yıl ikincisi olduğunu ve bu yıl ilk sırayı hedeflediğini söyledi.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Ceviz Hasat Şenliği'ne katılmak ve ilçedeki yatırımları incelemek üzere Çameli ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle'de üretici Zeki Şevki'nin ceviz bahçesinde düzenlenen hasat programına Köşger'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve vatandaşlar katıldı.

Bahçede ceviz hasadı yapan Köşger, ardından ceviz soyma, kurutma, ayıklama, boylama ve kırma işlemlerinin gerçekleştirildiği işletmeyi gezerek üretim süreçlerine ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, Çameli'nin Denizli'de en fazla ceviz üreten ilçesi olduğunu ve kentin Türkiye ceviz üretiminde önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Denizli'nin geçen yıl ceviz üretiminde Türkiye üçüncüsü, önceki yıl ise ikincisi olduğunu belirten Köşger, bu yıl ilk sıraya yükselmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bölgenin iklimine ve doğal yapısına uygun ceviz çeşitlerinin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve katma değer oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Köşger, üreticilere teşekkür ederek gençlerin de tarımsal üretime yönelmesinin önemine dikkati çekti.

Ceviz Hasat Şenliği kapsamında ilçedeki temaslarını sürdüren Köşger, Kaymakam Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinde, İçişleri Bakanlığınca 2027 yılı yapım ve yatırım programına alınan yeni Hükümet Konağı projesine ilişkin brifing alan Köşger, belediyede de devam eden yatırımları değerlendirdi.

Köşger, yapımı süren kapalı yüzme havuzu ve spor salonu kompleksinde incelemelerde bulundu.

Toplam 710 metrekare alana sahip olacak ve 4 kulvarlı kapalı yüzme havuzunu da içeren kompleksin şubat-mart aylarında tamamlanarak yeni sezona yetiştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Belediye tarafından yapımı sürdürülen Millet Bahçesi ile Baraj Gölü Seyir Terası'nı da gezen Köşger, projeler ve bölgenin doğal zenginlikleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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