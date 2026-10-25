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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli'de 26 Ekim'de kuvvetli sağanak konusunda uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Denizli'de 26 Ekim'de kuvvetli sağanak konusunda uyardı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de 26 Ekim 2026 saat 15.00-23.59 arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli geneli için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıya göre, Denizli çevrelerinde 26 Ekim 2026 Pazartesi saat 15.00'ten itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Saat 23.59'a kadar etkisini sürdürmesi tahmin edilen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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