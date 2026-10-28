Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda Landau Lions'a uzatmada 94-86 yenildi

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Yukatel Denizli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası G Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Landau Lions'a uzatmada 94-86 yenildi.

Bakü Spor Sarayı'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 18-14 üstünlükle tamamlayan Yukatel Denizli Basket, devre arasına da 42-33 önde girdi.

İkinci devrede skorer performans sergileyen Landau Lions, üçüncü çeyreği 60-54 üstünlükle geçti. Ev sahibi ekip, normal süresi 80-80 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma periyodunda 94-86'lık skorla galip geldi.

Landau Lions'ta James Frazier Jr, 41 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yukatel Denizli Basket'te Jhonathan Dunn'ın 30 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Yukatel Denizli Basket, gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. Landau Lions ise ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA