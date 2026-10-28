Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda Landau Lions'a uzatmada 94-86 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Avrupa Kupası G Grubu 4. maçında Yukatel Denizli Erkek Basketbol Takımı, konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Landau Lions'a uzatmada 94-86 yenildi. Bu sonuçla Yukatel Denizli Basket gruptaki ikinci yenilgisini alırken Landau Lions ilk galibiyetini elde etti.

Yukatel Denizli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası G Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu Azerbaycan temsilcisi Landau Lions'a uzatmada 94-86 yenildi.

Bakü Spor Sarayı'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 18-14 üstünlükle tamamlayan Yukatel Denizli Basket, devre arasına da 42-33 önde girdi.

İkinci devrede skorer performans sergileyen Landau Lions, üçüncü çeyreği 60-54 üstünlükle geçti. Ev sahibi ekip, normal süresi 80-80 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma periyodunda 94-86'lık skorla galip geldi.

Landau Lions'ta James Frazier Jr, 41 sayıyla maçın en skoreri oldu. Yukatel Denizli Basket'te Jhonathan Dunn'ın 30 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Yukatel Denizli Basket, gruptaki ikinci yenilgisini yaşadı. Landau Lions ise ilk galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA
Hedef büyük! Milyonlar e-Devlet'e akın edecek

Milyonlar e-Devlet'e akın edecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derbide herkes onları konuşmuştu! Küçük Ecrin yaşadıklarını anlattı

Derbiye damga vuran görüntü sonrası ilk açıklama geldi
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu

Dünya devi 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
Libya anlaşmasının ardından Türkiye'den yeni hamle: Anlaşmaya hazırız

Türkiye'den bir ülkeye daha çağrı: Anlaşmaya hazırız
Kanalizasyon çalışmasında toprak göçtü! 1 işçi hayatını kaybetti

Kanalizasyon çalışmasında facia! 1 işçi can verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?

Gözler Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Spora başladı 6 ayda bambaşka birine dönüştü

Spora başladı, 6 ay sonraki halini görenler tanıyamadı!
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran 'masaj' iddiası

Bir kişinin daha ifadesi ortaya çıktı! Mide bulandıran "masaj" iddiası