Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ümit Özdağ, Denizli’de bir dizi ziyarette bulundu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümit Özdağ, Denizli’de bir dizi ziyarette bulundu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli programı kapsamında şehitler anıtını, vefat eden gazi Erdal Özdemir'in ailesini, Laodikeia Antik Kenti'ni ve Ege Demokratlar Federasyonu'nu ziyaret etti. Kitap fuarında söyleşi gerçekleştiren Özdağ, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi, üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

(DENİZLİ) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli programı kapsamında şehitler anıtını, vefat eden gazi Erdal Özdemir'in ailesini, Laodikeia Antik Kenti'ni ve Ege Demokratlar Federasyonu'nu ziyaret etti. Kitap fuarında söyleşi gerçekleştiren Özdağ, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi, üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli programı kapsamında çeşitli ziyaret ve etkinliklere katıldı.

Özdağ'a ziyaretlerinde Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Başkanlık Divanı üyeleri Musa Ertugan, Ali Şehirlioğlu, Mahmut Karaaslan, Zekeriya Mete, Fikret Artan, Özgür Kibritçioğlu ve Suzan Küçüksaraç ve Denizli İl Başkanı Yurdahan Özhan eşlik etti.

ŞEHİTLER ANITI VE GAZİ AİLESİNE ZİYARET

Özdağ ve beraberindeki heyet, Asri Mezarlık Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Özdağ, vefat eden gazi Erdal Özdemir'in ailesine de ziyarette bulundu.

Laodikeia Antik Kenti'ni gezen Özdağ, Ege Demokratlar Federasyonu'nu ziyaret ederek Federasyon Başkanı İbrahim Afatoğlu ile bir araya geldi.

KİTAP FUARINDA "ORDU VE SİYASET" SÖYLEŞİSİ

Özdağ, Denizli Kitap Fuarı kapsamında "Ordu ve Siyaset" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından Denizlili kitapseverlerin kitaplarını imzaladı.

Merkezefendi Pazar Yeri'ni de ziyaret eden Özdağ ve beraberindeki heyet, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Özdağ, Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü tarafından düzenlenen "Liderler Konuşuyor" programına katıldı, üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Kaynak: ANKA
İstanbul Barosu seçimlerinde ilginç anlar: Başkan adayı kürsüye çıkıp türkü söyledi

Baro seçiminde ilginç anlar! Başkan adayı kürsüde türkü okudu
Ceyda Düvenci'nin ilk eşiydi! Kaan Girgin'in son hali şaşırttı

90'ların yıldızıydı! Son halini görenler tanımakta zorlandı
Ortalığın karıştığı Fransa'da gerilim tırmanıyor! Camiler için harekete geçildi

Ülkede gerilim tırmanıyor! Camiler için korkutan uyarı geldi
3 ay kuyuda bekletiyorlar! Kilosu 210 liradan satılıyor

3 ay kuyuda bekletiyorlar! Kilosu 210 liradan satılıyor
'Çok hızlı geçtin' dedi, saldırıya uğradı! Adana'da yol ortasındaki gerginlik kamerada

Hızlı geçen sürücüyü uyardılar! Gerisi araç kamerasında
KPSS'ye bir gün kala yolda yumruklu saldırıya uğradı! Eskişehir'de üniversiteli Hiranur: Sınava giremeyebilirim

Yolda tanımadığı adamın yumruğunu yedi! Sınava giremeyebilir
Samsunspor evinde yıkıldı! Süper Lig'in yeni lideri Amed oldu

Süper Lig'de lider değişti! Müthiş geri dönüş
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda karşı şeride geçen TIR otomobile çarptı! Sürücü hayatını kaybetti, 2 yaralı

Refüjü aşan TIR karşı şeritteki otomobile çarptı! Sürücü öldü
Kraliyet ailesini sarsan skandal: Meghan Markle'ın babası hakkında çocuk istismarı iddiası

Öz oğlu ihbar etti! Meghan Markle'ın babasına mide bulandıran suçlama