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Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belediye binasında Mali Hizmetler ve Fen İşleri müdürlüklerinin de aralarında bulunduğu birimlerde işlem yaparken bina girişleri kapatıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Belediye binasında ve Başkan Doğan'ın evinde aramaların sürdüğü bildirildi. Peki, Şeniz Doğan kimdir, eşi Mehmet Ali Doğan kimdir, ne iş yapıyor? Merkezefendi Belediye başkanı Şeniz Doğan ve eşi neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

ŞENİZ DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şeniz Doğan, 1 Eylül 1980 tarihinde Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'da hukuk eğitimi alan Doğan, Londra'da da dil eğitimi gördü. 2005 yılından itibaren avukatlık yapan Doğan, siyasi kariyerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) gençlik kollarında görev aldı.

Belediye meclis üyeliği de bulunan Şeniz Doğan, 2012-2014 yılları arasında Denizli Merkez İlçe ve Merkezefendi İlçe başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. Doğan, 2019 yılından bu yana Merkezefendi Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

ŞENİZ DOĞAN EŞİ MEHMET ALİ DOĞAN KİMDİR?

Şeniz Doğan'ın eşi Mehmet Ali Doğan, Merkezefendi Belediye Başkanı ile birlikte gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. DHA'nın aktardığı operasyon haberinde Mehmet Ali Doğan'ın da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Mehmet Ali Doğan'ın mesleği ve çalışma hayatına ilişkin verilen bilgiler arasında ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

MEHMET ALİ DOĞAN NE İŞ YAPIYOR?

Mehmet Ali Doğan'ın mesleğine ilişkin mevcut bilgilerde doğrulanmış bir açıklama yer almıyor.

MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI ŞENİZ DOĞAN VE EŞİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri belediye binasında Mali Hizmetler ve Fen İşleri müdürlüklerinin de bulunduğu birimlerde işlem yaptı. Bu sırada belediye binasının girişleri kapatıldı.

Operasyon kapsamında belediye binasında ve Şeniz Doğan'ın evinde arama yapıldığı bildirildi. DHA'nın aktardığı bilgilerde gözaltı işlemlerine yer verilirken, gözaltıların gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle operasyonun nedeni hakkında mevcut bilgiler dışında kesin bir değerlendirme yapılamıyor.