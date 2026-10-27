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Denizli İl Sağlık Müdürlüğü meme kanseri etkinliğinde kadınlara mamografi yaptırdı

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Denizli İl Sağlık Müdürlüğü meme kanseri etkinliğinde kadınlara mamografi yaptırdı
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Denizli İl Sağlık Müdürlüğü, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında Merkezefendi KETEM'de etkinlik düzenledi. Etkinlikte kadınlara meme kanseri eğitimi verildi, mamografi çekimleri yapıldı; Müdür Berna Öztürk Sarayköy'de 6. KETEM'in açılacağını belirtti.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı kapsamında meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek ve kadınları düzenli taramalara teşvik etmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Kadınların meme kanseri konusunda bilinçlendirilmesi, kanser taramalarına katılımlarının arttırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla Denizli'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Denizli Merkezefendi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) düzenlenen etkinliğe yoğun katılım sağlandı. Etkinlikte Merkezefendi KETEM'de görevli Uz.Dr. Merve Okta tarafından meme kanseri hakkında eğitim verildi. Tarama yaptırmak isteyen kadınların mamografi çekimleri yapıldı, etkinlik sonunda Erken Teşhis, Hayat Kurtarır sloganıyla pembe balonlar havaya bırakılarak meme kanserine dikkat çekildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve DİKAB işbirliğiyle 2018 yılından bu yana Pembe Şehir projesini başarıyla yürüttüklerini belirterek, "Denizli'de meme kanseriyle yapılan mücadelede taranmadık kadın bırakmamak sloganıyla çıktığımız bu yolda 8. Yılımıza girmiş bulunuyoruz. Projeye başladığımızda ilimizde 2 olan KETEM sayısını 5'e çıkardık. Hayırseverimiz Tülin ve Abdurrahman Mutlubaş tarafından alınan Mobil Kanser Tarama Tırımızı ilimize kazandırdık. Özellikle tırımızla birlikte Çameli'den Güney'e, Buldan'dan Acıpayam'a Denizlimizin dört bir yanında gitmediğimiz yer kalmadı. Ben buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Geçen yıl Sarayköy'de temelini attığımız İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonunu içinde barından sağlık kompleksimizde Denizli'nin 6. KETEM'ini açacağız. Ben bir kez daha tüm kadınlarımıza çağrıda bulunarak, kendilerini ihmal etmemeye, 2 yılda bir meme kanseri taramalarını yaptırmaya ve erken tanının hayat kurtaran gücüne güvenmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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