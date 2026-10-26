Denizli'nin Pamukkale ilçesinde besihanenin saman deposundaki yangın söndürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde besihanenin saman deposundaki yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Gölemezli Mahallesi'nde bir besihanenin saman deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Gölemezli Mahallesi'ndeki bir besihanenin saman deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA