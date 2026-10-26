Denizli'nin Pamukkale ilçesinde besihanenin saman deposundaki yangın söndürüldü

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saman deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Gölemezli Mahallesi'ndeki bir besihanenin saman deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA