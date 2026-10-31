Denizli Merkezefendi'de rüşvet operasyonunda başkan ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı

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BAŞKAN VE EŞİ DAHİL 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı