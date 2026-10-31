Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Merkezefendi'de rüşvet operasyonunda başkan ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Merkezefendi'de rüşvet operasyonunda başkan ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Denizli Merkezefendi'de rüşvet operasyonunda başkan ve eşi dahil 5 kişi tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlarından düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞKAN VE EŞİ DAHİL 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'irtikap' suçlarından düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu

Bu kadarı da olmaz! Güpegündüz, kucakladığı kadını kaçırmaya kalktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksim'de akılalmaz hareket! Tramvayın üzerine doğru bebek arabasını sürdü

Ne yaptığını kimse anlamadı! Makinist neye uğradığını şaşırdı
Tokat'ta balık tutmaya giden 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil, yükselen Kelkit Çayı'nda su içinde kaldı

Arabayı adaya park edip balığa gittiler! Su bir anda yükseldi
Kastamonu'da tarlasını süren çiftçinin pulluğuna lahit takıldı! İçinden kemikler çıktı

Traktörle sürerken pulluğa takıldı! Toprağın altından lahit çıktı
Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti

Uzaklaştırma kararı da durdurmadı! Kumsal'ı hayattan bu cani kopardı

Tokat'ta servis minibüsüne saldırı! Öğrenciler o anları kaydetti

Resmen gözü döndü! Çocukları hiç düşünmeden saldırdı
Başarısız infaz girişiminden sağ kurtulan Christa Pike ilk kez konuştu: Her gün acı çekiyorum

İdam girişiminden sağ kurtulmuştu: Yaşadıklarını ilk kez anlattı

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliğe oturdu

Liderlik maçına çıktı! İşte sonuç