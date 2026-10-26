Meteoroloji, Ege ile Antalya'nın batısında kuvvetli sağanak bekliyor

Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25

Kaynak: İhlas Haber Ajansı